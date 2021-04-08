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萬通保險推「富饒傳承儲蓄計劃 」加強版 預期總內部回報率可高達7厘

理財智慧 18:49 2021/04/08

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萬通保險於周三（7日）宣布推出加強版「富饒傳承儲蓄計劃 3」， 是一個中長期高收益的美式分紅計劃，除提供保證現金價值，還派發非保證『年終紅利』及『終期紅利』，藉著複息效應，預期現金價值會隨著時間倍增，預期總內部回報率可高達7厘。計劃採用的資產配置策略覆蓋多元化投資工具，包括環球股票、 債券、房地產、私募基金等，同時備有多項靈活資金安排，包括長達 4 年的保費假期。如於獲派年終紅利後，客戶可選擇將紅利於保單內繼續滾存生息，現時年終紅利的積存利率為3.75厘，又或套現使用。

疫情下嚴守出入境防疫措施 IATA倡受控後取消規定：【下一頁

此外，計劃會於保單生效滿 3 年起最少每年公布一次非保證終期紅利， 客戶可選擇行使終期紅利鎖定權益，將部分終期紅利所提供的回報，轉換為年終紅利，於保單內繼續累積獲利，又或靈活提取使用。計劃亦提供市場獨有的 11 款終身年金權益選擇，透過行使年金權益，客戶可靈活選擇將全數累積的現金價值轉為保證終身派發的年金，又或只轉換部分作年金，餘額則繼續於保單賬戶內累積增長。

值得注意，由即日起至5月10日期內投保，可享雙重禮遇，除高達15%首年保費折扣外，首128位客戶更可獲贈價值1,280元的OTO Nectonic智能脈衝按摩器，其餘的客戶亦可獲贈400元超市電子禮券。

 

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責任編輯：潘曉豐

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