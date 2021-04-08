美國可能有第51州 首都特區議案將闖國會

美國首都華盛頓一直以來只有特區地位，不屬於任何州分管轄，亦無權選出國會代表議員或者全面控制本地事務。美國眾議院即將在下周投票，決定是否賦予華盛頓特區州分地位，一旦通過將再交予參議院投票。假如國會投票成功通過，華盛頓特區會成為美國第51州。

拜登唔等國會 加強槍管減「鬼槍」 【下一頁】

拜登不排除讓步 美商界望企業稅只加到25% 【下一頁】

華盛頓特區代表諾頓（Eleanor Holmes Norton）周三（7日）表示，將特區定立成州分的議案將在下周呈交眾議院投票，然後再轉交參議院投票。諾頓指否決71.2萬名美國納稅公民投票選出心儀國會代表，以及建立不受國會影響的自行運作的本地政府是不正確，因此希望眾議院作出正確選擇，支持華盛頓特區變成獨立州分。

由於民主黨在兩院均掌握優勢，預料今次不會遭到如去年時的反對。根據議案，一旦華盛頓獨立成為州分，將會以爭取黑人權益的英雄道格拉斯（Frederick Douglass）命名，改名為「華盛頓，道格拉斯聯邦」（Washington, Douglass Commonwealth）。

屆時，白宮﹑國會山莊﹑最高法院及國家廣場附近區域將劃分開來，隸屬於聯邦地域，並由國會控制，改名為「首都」（Capital）。

責任編輯：吳漢培