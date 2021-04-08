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平安壹賬通銀行與銀通合作 推出「銀通無卡提款」

理財智慧 18:55 2021/04/08

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平安壹賬通銀行(香港)有限公司（「平安壹賬通銀行」或「PAOB」）宣佈與銀聯通寶有限公司（「銀通」）合作，推出銀通無卡提款服務。平安壹賬通銀行的個人客戶由即日起，只需透過手機應用程式PAOB APP，即可於全港超過1,700部銀通自動櫃員機提款，預計今年年底將會有更多自動櫃員機支援銀通的無卡提款。

萬通保險推「富饒傳承儲蓄計劃 」加強版 預期總內部回報率可高達7厘：【下一頁

平安壹賬通銀行的個人客戶只需於PAOB APP登入個人賬戶，在主頁按「銀通無卡提款」選項，並設立提款指示。然後，於任何支援「銀通無卡提款」的銀通自動櫃員機按「無卡提款」，並隨即於PAOB APP內選擇「現在提款」和掃描自動櫃員機螢幕上顯示的二維碼，即可提取現金。每日最高提款限額為30,000港元，每次最高提款限額為6,000港元。

平安壹賬通銀行行政總裁馮鈺龍先生表示：「平安壹賬通銀行於去年9月正式開業後，積極推出新產品和服務，為客戶提供無間斷及高靈活性的虛擬銀行服務。團隊了解個人客戶有提取現金的需要，故與銀通合作推出『銀通無卡提款』，方便客戶於全港不同地方隨時輕鬆提款。」

 

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責任編輯：潘曉豐

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