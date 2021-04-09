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【內房數據】新晉藍籌龍湖上月銷售升兩成　一文看清3月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:43 2021/04/09

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內房公佈3月份銷售數字。

內房股公布全年業績後，3月份銷售數據陸續出爐。富瑞相信，今年內地房地產發商的銷售將會加速，盈利亦會有所修復，另一方面，雖然整體毛利率會受壓，但經常性收入會增加、資產負債表將會更健康，仍看好行業前景。本報綜合3月份各內房股的銷售數據，貨幣單位為人民幣﹕

重溫內房2月銷售數據，詳情可見﹕【下一頁】

內房股息率有幾高？平均5厘至9厘、14厘都有，看【下一頁】

龍湖 （00960） 3月合同銷售額為249.4億元，合同銷售面積145萬平方米，按年分別增長18.4%及20%。首季累計實現合同銷售額達602.2億元，按年升57.8%，合同銷售面積為357.9萬平方米，按年增長59.2%。

中海外 （00688） 3月合約物業銷售額為388.32億元，按年增長45%，已售樓面面積約為188.7萬平方米，按年升26.1%。首季合同銷售金額約894.11億元，按年增加49.7%，累計已售樓面面積約442.97萬平方米，按年升34%。

龍光 （03380） 3月股東權益的合約銷售額約為128.9億元，按年增長81%，歸屬股東權益的合約銷售面積約76.4萬平方米。首季股東權益的 合約銷售額約為410億元，按年增長158.5%，歸屬股東權益的合銷售面積約178萬平方米。

越秀地產 （00123） 3月合同銷售114.14億元，按年上升約136%，實現合同銷售面積約為39.49萬平方米， 按年上升約115%。首季合同銷售金額約249.61億元，按年上升約174%，累計合同銷售面 積約87.28萬平方米，按年上升約151%，累計合同銷售金額約佔今年合同銷售目標1,122億元的22%。

中國恒大 （03333） 3月份物業實現合約銷售金額648.0億元，較去年同期增長4.4%；合約銷售面積785萬平方米， 較去年同期增長13%，期內實現銷售回款651.6億元。首季物業累計實現合約銷售金額1,531.5億元，較去年同期增長3.9%；合約銷售面積1,788.0萬平方米，較去年同期增長7.8%，累計實現 銷售回款1,342.8億元，較去年同期增長18.3%。

中駿集團 （01966） 3月單月合約銷售金額為108.3億元，按年增長8成；合同銷售面積為57.6萬平方米，按年增長34%，平均售價為每平方米18,798元。首三個月累計銷售合同金額為約260.3億元，按年增長101%；累計合同銷售面積為149.3萬平方米，按年增長66%；首三個月累計平均價格為每平方米17,432元。

寶龍地產 （01238） 3月單月合約銷售金額為95.1億元，按年增長198%；合約銷售面積為60.5萬平方米，按年增長181%。首三個月累計合同銷售額為246.1億元，按年增長207%；累計合同銷售面積為158.3萬平方米，按年增長203.9%。

世茂集團 （00813） 3月單月合約銷售為305億元，按年增50.1%；合約銷售面積為172萬平方米，按年增49.6%；3月平均售價為每平方米17,732元。首三個月累計銷售總額為675.2億元，按年增82%；累計合約銷售面積為382.2萬平方米，按年增81%，首三個月平均售價為每平方米17,665元。

銀城國際 （01902） 3月單月合約銷售為28億元，按年增241%；合約銷售面積為14.4萬平方米，按年增234.9%，3月平均售價為每平方米19,498元。首三個月累計銷售金額為63.86億元，按年增371.3%；累計銷售面積為28.2萬平方米，按年增309%，首三個月平均合約售價為每平方米22,674元。

合生創展 （00754） 首三個月合約銷售金額為102.5億元，按年升201.7%；合約銷售面積為29.7萬平方米，按年增12.5%；平均售價為每平方米33,054元，按年升169.3%。

旭輝控股 （00884） 單月銷售合約為260億元，按年升1.57倍；合同銷售面積為149.1萬平方米，按年升1.39倍；3月平均售價為每平方米17,400元。首三個月累計合同銷售額為567億元，按年升1.53倍；合同銷售面積為340萬平方米，按年升1.44倍；首三個月平均售價為每平方米16,700元。

德信中國 （02019） 單月銷售金額為105億元，按年增2.1倍；合同銷售面積為51.8萬平方米，按年升2.07倍。首三個月累計銷售金額為190.3億元，按年升2.55倍；累計銷售面積為89.4萬平方米，按年升2.24倍。

當代置業 （01107） 單月銷售額為36.1億元，銷售面積為36.6萬平方米，3月平均銷售價格為每平方米9,800元。首三個月合約銷售額為92.5億元，累計銷售面積為91.6萬平方米，首三個月平均銷售價格為每平方米10,027元。

雅居樂集團 （03383） 單月銷售額為130億元，銷售面積為92.7萬平方米，3月平均售價為每平方米14,026元。首三個月銷售金額為395.3億元；銷售面積為248萬平方米，首三個月平均售價為每平方米15,942元。

美的置業 （03990） 首三個月銷售額為391.8億元，合約銷售面積為342.1萬平方米。

上坤地產 （06900） 首三個月銷售額為66億元，合約銷售面積為59.3萬平方米，期內平均售價為每平方米11,135元。

融創中國 （01918） 單月銷售金額為478.6億元，按年增長55%；合約銷售面積為327.6萬平方米；3月平均售價為每平方米14,610元。首三個月累計合同銷售金額為1162.8億元，按年增長88%；累計銷售面積為769.6萬平方米；首三個月平均售價為每平方米15,110元。

景瑞控股 （01862） 單月銷售金額為45.08億元，合同銷售面積為24.2萬平方米，平均銷售價格為每平方米18,694元。首三個月累計合同銷售額為83.86億元，累計合同銷售面積為45.1萬平方米，期內平均銷售價格為每平方米18,599元。

花樣年控股 （01777） 單月銷售金額為45.09億元，合約銷售面積為26.1萬平方米，平均售價為每平方米17,251元。首三個月累計銷售額為103.2億元，累計銷售面積為58.4萬平方米，期內平均售價為每平方米17,685元。

正榮地產 （06158） 單月銷售為153.9億元，銷售面積為93.7萬平方米，平均售價為每平方米16,400元。首三個月累計銷售金額為399.97億元；累計合同銷售面積為238.6萬平方米，首三個月平均售價為每平方米16,800元。

中國奧園 （03883 單月銷售額為119.8億元，按年增長65%；首三個月銷售額為300.2億元；按年增長1.1倍。

中梁控股 （02772） 單月銷售額為172億元；合約銷售面積為138.4萬平方米，平均售價為每平方米12,400元。首三個月累計合同銷售額為480億元；合約銷售面積為372.7萬平方米，首三個月平均銷售價格為每平方米12,900元。

萬科企業 （02202） 單月銷售金額為628.4億元；合同銷售面積為429.5萬平方米。首三個月累計銷售金額為1794.7億元，累計銷售面積為1104.4萬平方米。

佳兆業集團 （01638） 單月銷售金額為133.75億元，按年升1.78倍；合約銷售面積為79.8萬平方米，按年增202.7%。首三個月合約銷售額為308.4億元，按年增168.2%；累計合約銷售面積為183.6萬平方米，按年增201.7%。

中國金茂 （00817） 單月銷售額為225億元，合約銷售面積為115.6萬平方米。首三個月累計銷售金額為628億元，累計銷售面積為372.9萬平方米。

金輝控股 （09993） 單月銷售額為91.2億元，按年增1.3倍；合約銷售面積為62萬平方米，期內平均售價為每平方米14,700元。首三個月累計銷售金額為251.3億元，按年增2.1倍；累計銷售面積為156.8萬平方米，首三個月平均售價為每平方米16,000元。

力高地產集團 （01622） 單月合約銷售為93.64億元，合約銷售面積為109.4萬平方米。

合景泰富集團 （01813） 單月銷售金額為103.1億元，按年增67.1%；銷售面積為51.7萬平方米，按年增31.6%。

大發地產 （06111） 首三個月銷售金額為108億元，累計銷售面積為70.8萬平方米，期內平均銷售價格為15,268元。

碧桂園 （02007） 單月銷售金額為526.9億元，合同銷售面積為597萬平方米。

富力地產 （02777） 單月銷售金額為101.3億元，按年增11%；銷售面積為75.9萬平方米，按年增3%。首三個月累計銷售金額為305.5億元，按年增68%；累計銷售面積為231.2萬平方米，按年升53%。

建發國際 （01908） 首三個月銷售金額為407.8億元，按年增4.26倍；銷售面積為188.2萬平方米，按年增3.81倍。首三個月平均銷售價格為每平方米21,507元。

建業地產 （00832） 單月銷售額為105.5億元，按年增38.2%；合同銷售面積為146萬平方米，按年增24.9%，3月份平均售價為每平方米7225元，按年增10.6%。集團首三個月合約銷售額為165.2億元；按年增22.6%；累計銷售面積為239.2萬平方米，按年增24.8%，期內平均銷售價格為每平方米6904元，按年減少1.8%。

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編輯﹕賴奕羚

龍湖集團（00960） 中國海外發展（00688） 港股 地產 銷售 中駿集團控股（01966） 寶龍地產（01238） 世茂集團（00813） 銀城國際控股（01902） 合生創展（00754）

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