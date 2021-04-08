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【長和旗下】和黃醫藥獲霸菱亞洲1億美元戰略投資 發行價30.5美元溢價7%

股市 18:07 2021/04/08

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和黃醫藥獲霸菱亞洲1億美元戰略投資，發行價較現價溢價7%。

長和 （00001） 旗下的生物醫藥公司和黃醫藥（美：HCM）宣布，與霸菱亞洲投資基金達成一項最終協議，通過定向增發向霸菱亞洲的關聯基金發行1億美元新股，發行價相當於每股美國存托股份30.5美元。和黃醫藥周三在美股收報28.51美元，發行價較最新價溢價7%。

和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示，隨著愛優特®和蘇泰達®的上市銷售，以及可能成為中國首個選擇性c-MET抑制劑的賽沃替尼有望獲批上市，以帶動腫瘤業務收入加速增長，預計今年業務將會取得顯著增長。他續指，正在迅速擴展全部由和黃醫藥自主發現的十種創新腫瘤藥物的全球開發，並計劃於2021年內啟動8至10項註冊和註冊意向研究。

和黃醫藥：香港上市暫無時間表　維持2024年扭虧目標【下一頁】

霸菱亞洲創始人及首席執行官莊佳誠（Jean Eric Salata）指，本次戰略投資彰顯了霸菱亞洲對和黃醫藥作為亞洲生物製藥領域正在崛起的頭部企業的長期支持，中國醫療健康行業是霸菱亞洲的核心投資領域之一，期待與和黃醫藥的首席執行官及管理團隊合作，並將支持和黃醫藥的創新和全球發展願景。

和黃醫藥在去年11月，亦曾通過定向增發向加拿大養老基金投資公司發售1億美元（約7.8億港元）新股。

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【長和投資】赫斯基母企Cenovus Energy澄清無意出售亞洲資產　滿意與中海油的合作

【長和持股】和黃醫藥：腫瘤藥物索凡替尼獲中國國家藥監局批准上市

編輯：陳健婷

港股 美股 和黃中國醫藥科技（Chi－Med，美：HCM） 長和（00001）

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