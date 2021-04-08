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【樓市熱話】40歲港男在中港各擁一樓 同齡朋友已6樓在手 被嘲「唔醒目」　網民：應欣賞一下自己努力成果

股樓投資 19:20 2021/04/08

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不少人訂「上車」為人生的終極目標，但近日就有網民在討論區發帖，指自己自己40歲只有一個在香港的自住單位再加上一個大陸的單位，而他的同齡朋友有的單位是他的三倍，每次和他外出都會說他「唔醒目」，使他直言：「覺得自己好失敗」，

【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？　網民：三大因素完勝同級私樓　【下一頁

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【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想　【下一頁

帖文一出，不少網民都紛紛留言安慰他說「人比人，比死人」，「人比人比死人，你要跟李嘉誠比你不就死100次都不夠？」、「有自住樓已經比好多人好，好多還是一家大細跟父母一起住，每天面對婆媳問題」、「比上不足，比下有餘，欣賞一下自己努力的成果，看事物角度要調向正面。」、「說實話，這些那裏可以跟人比較，出來社會後，人人的際遇不同。」

 

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責任編輯：黃苑筠


 

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