名嘴摩根力數梅根滿口謊言 專訪連講17大話

▲ 英國名嘴摩根炮轟梅根滿口謊言，更力數梅根於專訪中連講17個大話。

英國哈里王子與夫人梅根的專訪引起轟動，英國名嘴摩根（Piers Morgan）早前稱不相信梅根於專訪中的言論，更接獲大量觀眾投訴而宣布辭職。但摩根繼續炮轟梅根滿口謊言，更力數梅根於專訪中連講17個大話。

認為愛妻遭虐待 哈里據報想英國王室向梅根道歉 【下一頁】

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摩根早前在英國獨立電視台（ITV）節目「英國早晨」（Good Morning Britain）中批評梅根愛説謊，表示他連梅根報天氣都不會信，更於Twitter嘲諷梅根「現在提名奧斯卡是否太遲。」當局其後接獲4.1萬宗針對摩根言論的投訴，摩根宣布辭職。

英媒報道，摩根於辭職數周後仍堅稱梅根有妄想症（delusional），批評她在破壞王室家庭的同時，又想利用英國王室牟利。

摩根更再次盤點梅根於接受奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時的17個「大話」：

1.梅根稱早於王室婚禮當日註冊結婚

梅根在專訪中表示，早在大婚舉行前三日已與哈里結婚，並由英國坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）證婚。但韋爾比接受意大利傳媒訪問時透露，合法的婚禮確實在大婚之日，由他親自簽署結婚證書。

2.梅根稱兒子因膚色不獲王子頭銜

梅根透露懷孕期間，有王室成員對兒子阿奇（Archie）的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色會有多深，並聲稱這是阿奇沒有被授予王子頭銜的原因。但根據英國王室規定，只有現任英國君主的孫輩及王儲長孫才可自動獲王子頭銜，因此阿奇才未能成為王子。

3.梅根稱從未在網上搜尋哈里

梅根透露她過往從未上網搜尋關於哈里的資料，也未曾刻意研究英國王室。

但哈里梅根非授權傳記《尋找自由》（Finding Freedom）的作者透露，梅根對王室與戴安娜王妃著迷，首次和哈里約會前已事先搜尋對方的資料，數年前更已經認識哈里堂妹尤金妮公主（Princess Eugenie）。

4.梅根稱20年來沒有與姐姐見面

梅根透露她與同父異母的姐姐薩曼莎（Samantha Markle）關係疏遠，兩人最少有18至19年未見面。但梅根姐妹有一張攝於2008年的合照，當時27歲的梅根攬住身穿畢業袍的姐姐的肩膀。

5.梅根稱未計劃過與電視媒體合作

梅根透露他們最初移居美國的計劃中，並不包括與Netflix等串流媒體及電視台合作。但兩人早於2019年就與短片串流平台Quibi洽談，其後更與Netflix達成協議合作。

6.梅根稱曾遭沒收護照

梅根透露她與哈里戀情公開後失去自由，一度遭王室沒收其護照。但英媒盤點她在2016年至2019年期間13度出國度假。

7. 梅根稱曾遭王室噤聲

梅根曾稱她與哈里結婚後，仍遭到英國王室噤聲。但她曾以王室成員身份公開露面73次，更曾經與哈里一起接受英國廣播公司（BBC）訪問。

8. 梅根稱英媒與其父串謀影假相，刻意於她婚前發布

梅根聲稱英媒《Daily Mail》與父親馬克爾（Thomas Markle）串謀拍攝假相片，並刻意在她婚禮前報道。但該媒體已跟進相關報道數周，於取得閉路電視記錄查證後才刊登報道。

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9. 梅根稱媒體製造其父親的新聞

梅根批評媒體持續製造關於其父馬克爾的新聞，為她帶來傷害。但馬克爾表示由於梅根在婚禮舉行前拒絕他出席，他才會與媒體聯絡。

10. 梅根稱王室撤走保安

梅根表示他們宣布淡出王室後很憂慮安全問題，但王室仍然撤走負責保護他們一家三口的保安。但由於他們不再履行王室成員職務，納稅人不會再為他們支付全天候保安費用。

11.梅根稱王室通訊團隊沒有為其辯護

梅根指控她的通訊團隊並未為她進行辯護，反駁針對她的負面新聞。但傳媒表示梅根團隊曾駁斥不實報道，但未獲報章刊登。而團隊也曾就不實報道作出兩次投訴，其中一宗案件勝訴。

12.梅根稱她被阻止和好友午餐

梅根表示她曾被阻止外出與好友午餐，更試過連續幾個月足不出戶。但狗仔隊曾多次攝得梅根外出的照片，只是未能刊登，而王室傳記作家莫頓（Andrew Mortan）也指不時見到梅根到肯辛頓大街的超市購物。

13. 梅根稱並無獲得王室生活訓練

梅根表示她嫁入王室後沒有接受如何成為王室成員的訓練，但傳記作者指出她曾接受多項關於王室禮儀的訓練，包括如何行禮及穿短裙時怎樣下車。

14. 梅根稱王室會與媒體舉行派對

梅根形容王室成員與媒體會舉行舒適的小報假日派對（tabloid holiday parties），聲稱派對會於王宮内舉行。但王室事實上並無舉行這類派對，只會偶爾邀請記者出席部分場合。

15. 梅根稱有王室成員憂慮兒子膚色

梅根稱有王室成員在她懷孕時對兒子的膚色十分憂慮，但拒絕透露誰發表相關言論。但梅根的指控難以證實，而哈里則表示這名成員是在哈里梅根拍拖初期這樣說，兩人講法有出入。

16. 梅根稱她想自殺時求助但遭忽視

梅根指她出現自殺念頭時，曾向王室人力資源團隊求助，但對方恐影響王室影響而忽視其求助。但哈里王子等數名王室成員近年都曾因心理壓力而求助，哈里更與慈善機構成立反對心理健康問題污名化的計劃。

17. 梅根稱她被凱特搞喊

梅根透露媒體指她於婚禮前使凱特痛哭的報道錯誤，自己才是委屈痛哭的人，凱特更曾送花向梅根道歉。英國小報其後更有報道指，梅根將凱特送的花扔進垃圾桶。

責任編輯：鄭錦玲