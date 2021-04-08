【MPF】MPF首季蝕逾76億 債券基金負回報3.4%

▲ 上月債券基金再跌1.22%，令首季負回報近3.4%。

據強積金（MPF）專家積金評級公司的最新分析，受美國長債波動所累，首季債券基金罕現巨額投資虧損，呈負回報3.38%，更拖累首季MPF的投資表現，平均回報連升數月的佳績斷纜，亦禍及打工仔的身家帳面合共蒸發76.54億元，人均帳戶輸1716元。

首季MPF人均帳戶輸1716元

積金評級今天（4月8日）發表3月份的強積金表現調查，上月MPF市場有數項重點，包括：強積金成員的平均帳戶結餘，現時預計約為26.13萬元，比2月份減少約1716元，是5個月以來首次下跌。

此外，MPF市場在3月份預計，錄得約76.54億元的累計投資虧損，令總資產減少至1.165萬億元。論及各類基金，美股基金在3月份跑贏中港股票基金達7.9%。「積金評級股票基金（香港及中國）指數」於3月份下跌3.74%，相比「積金評級股票基金（美國）指數」上升4.16%，以兩者之間的差距計算，這是近6年以來，美股基金跑贏中港股票基金，錄得最大的相對回報表現差距。相反，大輸家為債券產品，旗下積金評級的債券基金指數，錄得3.38%的季度跌幅，是債券基金4年多以來最大的季度虧損。

美股基金跑贏中港股票基金

至於打工仔最關注所揀的MPF，究竟是贏家、抑或輸家。當中以友邦（01299）旗下友邦強積金優選計劃，當中的北美股票基金，逆市勁彈5%，為3月份為表現最佳的強積金成分基金。

MPF獨立研究小組——積金評級主席叢川普（Francis Chung）在發布積金評級3月份的強積金表現調查時指出，強積金成員的平均帳戶結餘五個月以來首次下跌，美股基金跑贏中港股票基金，並錄得近六年以來最大的相對回報表現差距，另外，債券基金亦經歷了四年多以來最大的季度跌幅。這兩個極端情況，反映成員在短期內必須提高警覺，以及從長線來看，多元化投資的重要性。

MPF懶人基金波動市受捧【下一頁】

關於債券基金創紀錄的投資虧損，以及美股基金與中港股票基金之間出現創紀錄的回報表現差距，叢川普補充，「強積金帳戶結餘於五個月內首度下跌並不令人感到意外，然而，債券基金投資者錄得的虧損以及美股基金與中港股票基金之間出現的回報表現差距，其幅度之大對強積金成員而言卻不容忽視。投資者普遍認為投資債券是相對保守的，可是債券市場在三個月內錄得如股票市場般3.38%的跌幅；並看到近六年以來，美股基金的單月回報表現遠高於中港股票基金的最大差距幅度，這充分顯示，令人感到意外的市場表現如何能在短期內出現。」

他重申，多元化投資的重要性，「債券被急劇拋售，加上美股基金與中港股票基金之間出現近8%的回報表現差距，這幾乎是前所未聞的，更是難以預測的。強積金成員現在可以做，並需要做的，就是確保強積金組合擁有多元化投資策略並專注於長線投資，以保護自己免受這些市場交易帶來的負面影響。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪