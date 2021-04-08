  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 18:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦

商業 18:15 2021/04/08

分享：

面目前旅客返港後，仍要隔離21日，將會削減外遊意欲。

各國民眾開始陸續接種新冠疫苗，亦開始討論有關重啟旅遊的不同方案。泰國早前計劃7月起，已接種疫苗的旅客可以免檢疫入境布吉島，日前續指正考慮提供折扣甚至免費機票。除了布吉島外，蘇梅島亦有機會開放。

【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴

縱橫遊行政總裁袁振寧回覆本報查詢時表示，旅行社現時每日亦在準備、規劃不同旅行團及自由行套票。「基本上（政府）今日宣布，明天旅行社便可以開賣。」他指，旅行社可以即日聯絡地接、住宿、餐飲等，價格與疫前相若；惟料機票價格則較貴。若泰國落實提供折扣或免費機票，加上港人「困」港已很長時間，相信不少人亦會願意到泰國旅遊。不過，袁振寧亦坦言重啟旅遊情況困難。一方面目前旅客返港後，仍要隔離21日，必定會削減外遊意欲。

另一方面若兩地實施旅遊氣泡，免除強制隔離，每日往來的名額必然有限，難以刺激旅遊業復甦。機位供不應求的情況下，票價可急漲幾倍，復甦的只有航空公司。他估計：「每個航線每天需有1000至2000個名額，才可令整個行業看到曙光。」

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

記者：葉泳珊

相關文章

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成
今日
【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成
【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴
今日
【旅遊自救】 IATA總裁：健康證明不應成為飛行新常態　憂檢測費用比機票更貴
【BNO移民】英國企業大幅加快招聘　更高薪金招聘新員工
今日
【BNO移民】英國企業大幅加快招聘　更高薪金招聘新員工
【好想去旅行】Booking.com母企：旅遊價格開始攀升　料「疫苗護照」令旅遊更安全
2021/04/06
【好想去旅行】Booking.com母企：旅遊價格開始攀升　料「疫苗護照」令旅遊更安全
機票 住宿 自由行 旅行團 疫苗 縱橫遊 泰國 布吉 蘇梅島 航空

下一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅
【麥當勞】全新新餐肉蛋漢堡登場　McCafé更推新餐肉芝味捲和薄餅
【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元
【消費優惠】Klook staycation低至4折　入住1晚酒店連早晚餐人均396元
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【創科人才】科學園InnoCell為企業提供住宿及協作空間　吸本地及海外創科人才（多圖）
【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
【疫市開店】日本燒肉丼過江龍6月登陸旺角　「東京チカラめし」有咩咁特別？ （多圖）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【本地消費】市民即日起儲消費收據參加「賞你住」　可享500元酒店住宿折扣（附換領方法）
【美食節】美食節不能試食　參展10年展商：人流生意均跌一半
【美食節】美食節不能試食　參展10年展商：人流生意均跌一半