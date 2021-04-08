【旅遊重啟】泰國擬推免費機票　本地旅行社：隨時準備好　惟返港須隔離難復甦

▲ 面目前旅客返港後，仍要隔離21日，將會削減外遊意欲。

各國民眾開始陸續接種新冠疫苗，亦開始討論有關重啟旅遊的不同方案。泰國早前計劃7月起，已接種疫苗的旅客可以免檢疫入境布吉島，日前續指正考慮提供折扣甚至免費機票。除了布吉島外，蘇梅島亦有機會開放。

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縱橫遊行政總裁袁振寧回覆本報查詢時表示，旅行社現時每日亦在準備、規劃不同旅行團及自由行套票。「基本上（政府）今日宣布，明天旅行社便可以開賣。」他指，旅行社可以即日聯絡地接、住宿、餐飲等，價格與疫前相若；惟料機票價格則較貴。若泰國落實提供折扣或免費機票，加上港人「困」港已很長時間，相信不少人亦會願意到泰國旅遊。不過，袁振寧亦坦言重啟旅遊情況困難。一方面目前旅客返港後，仍要隔離21日，必定會削減外遊意欲。

另一方面若兩地實施旅遊氣泡，免除強制隔離，每日往來的名額必然有限，難以刺激旅遊業復甦。機位供不應求的情況下，票價可急漲幾倍，復甦的只有航空公司。他估計：「每個航線每天需有1000至2000個名額，才可令整個行業看到曙光。」

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記者：葉泳珊