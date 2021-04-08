【玩樂消息】海洋公園大熊貓之旅展館暫時關閉 讓盈盈樂樂進行交配

一年一度的熊貓繁殖期又到了。海洋公園今日(8日)宣佈，園內景點「大熊貓之旅」展館即日起暫時關閉，直至另行通知，以便大熊貓盈盈和樂樂進行交配。

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園方指，從上月下旬，雌性大熊貓盈盈開始變得活躍，食慾逐漸下降，並在棲息地留下氣味標記，海洋公園的獸醫團隊基於其行為轉變及荷爾蒙水平出現變化，確認盈盈已進入發情期。而雄性大熊貓樂樂同時亦於棲息地留下氣味標記並不時嗅探盈盈的氣味。

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園方又指以上行為與大熊貓普遍每年一次的發情期行為吻合。公園團隊將密切留意牠們的身體狀況，以製造機會讓牠們進行自然交配。公園會繼續適時向公眾提供最新消息。

大熊貓盈盈和樂樂於2007年由中國贈送，在2011年開始嘗試自然交配，直至去年，盈盈和樂樂首次成功自然交配，但最終盈盈流產。

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責任編輯：羅浩濂