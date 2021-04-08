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【Spotify新功能】Spotify推「Hey Spotify」操控功能　可透過語音搜尋或播放音樂

科技 17:45 2021/04/08

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音樂串流平台Spotify正陸續推出「Hey Spotify」語音助理功能，目前僅限於付費Premium用戶使用。

較早前曾有報道指出，音樂串流平台Spotify正在測試一項語音助理服務。日前有消息指，該功能已開始陸續推出，用戶可透過「Hey Spotify」語音助理搜尋或播放音樂，但僅限於付費Premium用戶使用。

＜＜【串流大戰】搶佔商機！Spotify推付費Podcast、Spotify Hi-Fi服務

＜＜Spotify推出個人化歌單系列　為用戶持續推薦及更新

為了方便用戶，現時大部分智能手機均配備語音助理功能。最近Spotify也推出相同功能，用戶只需在程式內開啟「Hey Spotify」功能，便可發出不同語音指令，例如要求系統播放音樂、打開播放清單、命令暫停或播放音樂等，另外還可要求播放個人喜愛的音樂類型。

「Hey Spotify」功能支援Android及iOS系統，有部分外國用戶表示，已陸續在程式內收到通知，可在設定中開啟上述功能。當車主使用Spotify的語音助理功能，可減少觸控手機屏幕的次數，在駕駛時更加專心。

此外，Spotify正在積極改善服務及推出新功能，日前宣布推出全新個性化播放列表Spotify Mixes系列，將會持續為用戶推薦歌曲，並新增至播放列表中，以提升用戶的個性化體驗。

責任編輯：李寶如

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