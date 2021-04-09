多元資產部署迎下半年股市上漲行情

環球經濟活動近日正逐步重啓，雖然不同經濟數據表現仍有反覆，但普遍呈現好轉趨勢。例如美國製造業PMI指數有見改善，而且在服務業方面亦看到回暖跡象。2021年第二季開局不久，我們認為採取多元化平衡策略依然是最為合適，同時投資者亦可留意一些宏觀主題。

首先，不要預計中美關係會重置。中美兩國關係雖然在拜登政府上台後有機會出現變化，但不要預期上屆政府實施的政策如關稅及制裁等會突然消失。拜登政府明顯更着重氣候及其他地緣政治事項等，亦可能會促使美國對更多中國企業施加限制，兩國關係仍有機會維持相對波動。

另外，現時美國經濟衰退的風險相對低，即使對於央行政策及刺激經濟措施的不足仍需關注，再加上疫情未消失均是潛在不明朗因素，惟經濟正進入復甦狀態，投資者情緒亦見相對正面。

通脹風險不用過慮

至於通脹，值得留意美國聯儲局自2020年初擴張資產負債表，到近日將焦點放到經濟增長放緩的風險和憂慮流動性過剩會帶來波動。我們預期在第二季通脹會出現一些不正常地高的數值，這可能令市場對聯儲局應對通脹的政策產生疑問。因此，聯儲局的貨幣政策或有機會不再維持極寬鬆的狀態。然而，通脹上升相信只屬短暫。現時市場已反映未來數月可能出現滯脹的情況，而且我們認為在基本因素改變前市場已會先行一步，在下半年經濟將進入金髮女孩經濟（Goldilocks Economy）的環境，經濟增長會加速，通長會轉趨溫和，並將有利股市表現。

最後，在投資部署方面，在當前的背景下，去年表現最佳的領域包括科技股、通訊、非必需消費品及其他增長股仍有上漲空間，但工業、物料、金屬及礦業等價值股，以及個別金融股也應相對調高比重，特別在經濟持續復甦中，周期性股份的估值看似被低估。