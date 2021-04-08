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【ET講股通】梁耀康：第二季投資佈局 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 19:10 2021/04/08

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，復活節假後翌日，恒指全日升333點，收報29008點。第二季投資該如何布局？

美國總統拜登擬推出萬億美元大型基建方案，惟其心目中的基建並非修橋鋪路，反而是以科技為主，包括高科技、量子電腦、先進醫療技術等範疇。拜登希望大加企業稅以支持基建計劃，惟相信亦會推出稅務優惠予高科技公司。市場將緊盯該計劃的詳情。

舊經濟股續跑贏新經濟股

踏入4月份，美股表現相對平穩，主因聯儲局重申量化寬鬆政策，惟通脹憂慮仍將一定程度困擾市場。美國有意取消對伊朗的核制裁，若成事，勢對油價構成壓力。油價為通脹的重要組成部分，若油價平穩以至向下，將對通脹構成遏抑作用。

相信港股4月份將平穩偏好，傳統類、周期性股份相信仍會跑贏新經濟股。惟踏入5、6月，要小心「五窮六絕」市況。

展望未來，市場焦點將逐步轉至下半年，相信經濟重拾明顯增長及通脹溫和，料第三季股市會有更佳表現。

友邦90元水平可長綫吸納

個股方面，友邦 （01299） 升6.2%至99.1元，有貨可續持有。大摩將該股目標價大升46%至130元。該股在90元水平可長綫吸納。

騰訊 （00700） 跌1.5%至620元，主因受累大股東減持消息，惟相信沽壓有限，反而要留意內地會否加強對遊戲行業的監管。

建滔積層板 （01888） 升4.5%至18.44元，有貨可續持有，無貨則宜待回落至上升軌再考慮。

【「ET講股通」問股環節，包括︰北京汽車、瑞聲、華能、比亞迪︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此


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欄名 : ET講股通

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