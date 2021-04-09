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【建築數碼化】建築BIM系統結合人工智能技術　提升建築成本效益

科技 10:00 2021/04/09

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建築學博士鄧進明創立的Llewellyn & Patterns Co. Ltd，就結合了科技技術與他在國際間交流經驗，希望為本地建築業界數碼化轉型貢獻一分力，並捕捉市場機遇。

數碼化為各行業帶來改變，建築界別亦不例外，建築學博士鄧進明創立的Llewellyn & Patterns Co. Ltd，就結合了科技技術與他在國際間交流經驗，希望為本地建築業界數碼化轉型貢獻一分力，並捕捉市場機遇。該公司就有3大核心產品：Auto CDE（common data environment），Auto BIM，BIM Warehouse，鄧進明透露，當中就將自己擅長的人工智能技術融入產品當中。

鄧指出，Auto CDE解決方案符合國際標準ISO，可讓建築設計人員以更標準的方式完成工作。「如在設計過程中，系統發現建築設計互相衝突，會立刻建議設計師如何改進，各種設計衝突情況我們都已經寫入AI系統，當中就建基於我多年來負責及經歷過的工程項目。」

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其次，該公司亦有方案可以將平面的2D工程設計圖紙，轉化成為BIM模型專用的3D版本，並能送到雲端，方便之後繼續使用。「目前該方案已經落地，去年亦已經有客戶使用。」此外，該公司亦擁有BIM Warehouse服務，可以保存各種BIM模型，讓建築師、工程師以及建築設計師使用。

建築行業亦離不開數碼化，如果用傳統的方法起，建100個還可以，但未來如果要建1000個，就必須要用更標準的數碼化方法去做。（Llewellyn & Patterns Co. Ltd網站圖片）

鄧補充，未來更會使用區塊鏈技術，將該技術的去中心化（Decentralization）特性，應用到BIM系統模型中。「Decentralization可以去到一個門，甚至一個窗，可以追蹤到一個特定物件的原數據，如要變更，用戶可以自行找裝修師傅更換，不過該方案仍在研發當中。」

大學技術轉移處助技術推出市場

近年本地高等院校都有專門部門，幫助技術能推出市場真正落地。Llewellyn & Patterns Co. Ltd就是在香港大學技術轉移處的幫助下成立。

該公司行政總裁鄧進明表示，香港大學技術轉移處在專利申請、業務拓展、企業營運及市務推廣等範疇，均能提供幫助。「例如在推廣及宣傳上，技術轉移處會協助線上及線下推廣，提供營運意見、拆解經營疑難及分享與業界合作經驗。」之前，香港大學技術轉移處就協助該公司，加入由香港科學園舉辦的科技創業培育計劃，進駐科學園及香港大學共同創辦的iAXON科技園公司西區中心。

Llewellyn & Patterns Co. Ltd公司行政總裁鄧進明表示，香港大學技術轉移處在專利申請、業務拓展、企業營運及市務推廣等範疇，均能提供幫助。

據了解，香港大學發明的「導流雜交」，以及「被動式LED電源」技術，都在香港大學技術轉移處的協助下進入市場，前者將專利技術授權給廣東凱普生物科技集團，並在深圳證券交易所創業板上市；後者開始逐漸應用在香港的路燈。

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記者：李彥煒

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