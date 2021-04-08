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巴基斯坦總理批女性穿著暴露 導致性犯罪增加

環球社會熱點 17:27 2021/04/08

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在民風較保守的國家傳出性犯罪案件後，總有官員把事件焦點放在女性衣著，甚至是女性本身之上。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前受訪時，竟然把性犯罪歸咎於女性的穿著，指責她們穿著過於暴露，才導致發生案件。

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曾接受英國教育的伊姆蘭汗表示，性犯罪案件持續上升是一個社會粗俗文化地位上升的後果。伊姆蘭汗聲稱，如果女性全部戴好頭紗，男性根本不會受到誘惑，而且並非所有人具備足夠定力對抗誘惑，所以社會淫穢文化提升，性犯罪案增加便是結果。

巴基斯坦人權組織批評伊姆蘭汗言論令人震驚，指責伊姆蘭汗不理案件發生的前因後果，只把目標對準受害者，而且不少受害者只是小朋友，或是「榮譽犯罪」（honour crimes）受害人，並不如伊姆蘭汗所形容。組織要求伊姆蘭汗道歉，並要求巴基斯坦政府承諾加強打擊性犯罪案例。

伊姆蘭汗的資訊顧問哈桑（Raoof Hasan）指言論被誤解，聲稱伊姆蘭汗是提倡一個「全面」（holistic）的方式，解決性犯罪問題，而且當中包括對性犯罪者實施嚴厲刑罰。政府發言人則引述伊姆蘭汗，指社會需要團結對抗性犯罪，而只有團結才能帶來勝利。

責任編輯：吳漢培

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