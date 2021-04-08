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【港元定期存款】發鈔行齊減港元定存息 邊間大行仲有高息？

Hot Talk 17:25 2021/04/08

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年初至今，滙豐已4度減港元存息，目前3個月年息僅得1厘。

季結剛過去，但港元拆息呈個別發展，如反映銀行資金成本的3個月拆息乍現0.2厘，約10年低位，但發鈔行更無懼港滙轉弱，仍照減港元定期存款息率。滙豐（HSBC）今天（4月8日）下調短中長期港元定存年息0.05厘，令3個月期的新息率僅險守1厘，半年及1年齊報0.15厘。專家指現市況大小行對港元定存息率取態各異，如南商昨天（7日）加長息，富邦則搶1個月短存。可是，滙豐於第2季首度降息，凸顯大行資金充裕，相反中小行早作備戰，待下半年本港經濟復甦，以及通關等旅遊氣泡大計重啟，令借貸有需求，遂先儲足彈藥作攻防戰。

港銀不同存期港元定存息率有幾高？可按下圖了解

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此外，綜觀3月份以來的定期存款市況，包括恒生（00011）、中銀香港（02388）、渣打、滙豐及工銀亞洲等大行已輪流劈息，4月開局滙豐再出手。

單以大行港元定存息率比併，正因滙豐已先後一減再減，目前罕現3行的3個月港元定存年息相同，恒生跟兩間發鈔行齊報0.15厘，但仍不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘，滙豐則僅險守1厘關。

恒生7天港元定存，息率高達5厘【下一頁

至於半年期港元定存年息，工銀也以0.5厘，跑贏渣打的0.27厘，至於中銀香港及恒生俱為0.2厘，滙豐只得0.15厘。一年期港元定存年息亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸，而渣打的0.22厘，在發鈔行中已是最高，險勝中銀及恒生的0.2厘，更抛離滙豐的0.15厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 港元定期存款 定期存款

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