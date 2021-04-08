無懼軍方通緝 緬甸演藝界抗爭男神終被捕(多圖)

緬甸反軍方政變示威持續多月，多名當地演藝界名人都先後發聲支持示威者，甚至積極參與抗爭。其中被軍方視為眼中釘之一、有「亞洲水行俠」 之稱的藝人兼模特兒Paing Takhon。他被軍方通緝多時，終在當地時間周四（8日）在其母親家中被軍方抓捕。

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緬甸知名藝人Paing Takhon於當地及泰國擁有數百萬粉絲，並積極參與反政變示威，多次於社交平台發聲聲援示威者，甚至曾發表公開信呼籲國際聲援緬甸人民，成為軍方通緝的120位名人之一。

Takhon姐姐於Facebook發文指，當地時間周四有8架軍車載著約50名軍人，於其母親位於仰光附近的家中帶走他，並把他兩部隨身電話亦沒收。Takhon身邊朋友亦表示，Takhon自反政變示威至今，心情一直低落抑鬱。被軍方宣佈通緝後，Takhon身體狀況變得虛弱，甚至無法靈活站立或行走。但Takhon面臨隨時被抓捕的風險，以及可能會有的下場，卻顯得毫不畏懼。

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目前Takhon的Facebook及Instagram帳戶均已消失，他於Instagram擁有過百萬追隨者，自反政變示威開始，Takhon不斷於社交平台張貼有關反軍方抗爭的信息。自緬甸軍方於2月1日發動政變後，已有約600名平民於示威中死亡。

責任編輯：郭麗明