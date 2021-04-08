  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿斯利康疫苗或與血栓有關 澳洲無意暫停為國民接種

環球政經 17:18 2021/04/08

分享：

歐洲藥品管理局（EMA）日前指出，英國阿斯利康疫苗與造成血栓有關。澳洲在審視相關報告後，公布未有計畫暫停為市民接種阿斯利康疫苗。

疫情下嚴守出入境防疫措施 IATA倡受控後取消規定下一頁

報告發表後，多國均對阿斯利康疫苗採取特別接種建議措施: 英國建議30歲以下人士接種替代疫苗，意大利則建議只有60歲以上人士才接種阿斯利康疫苗。墨西哥和巴西與澳洲一樣，暫未限制注射阿斯利康疫苗。

英國開始為市民接種 Moderna疫苗於威爾士率先「開打」 計劃稍後擴展全國下一頁

有外媒報導，澳洲當局已下令向藥品監管機構及免疫諮詢小組進行緊急諮詢，就疫苗選擇於周四討論並作出建議。因為疫苗的供應問題，澳洲的疫苗接種計畫比原訂進度落後超過80%，澳洲早前已就此公開譴責。外界相信EMA發表的報告，將進一步影響澳洲國民疫苗接種步伐。

澳洲為全球其中一個確診新冠肺炎數較低的國家。自新冠疫情爆發以來，全國有29,400確診，共909人死亡。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

疫苗 AstraZeneca（美：AZN） 澳洲 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【券商點睇】呢隻煤炭股發盈喜 預告首季多賺2.7至2.8倍

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶
【有相睇】132呎「龍床盤」炒上262萬　買家啃辣稅都照搶
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【騰訊700】南非大股東減持1.9億股騰訊 套現1100億元 承諾三年內不再減持
【騰訊700】南非大股東減持1.9億股騰訊 套現1100億元 承諾三年內不再減持