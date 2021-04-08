阿斯利康疫苗或與血栓有關 澳洲無意暫停為國民接種

歐洲藥品管理局（EMA）日前指出，英國阿斯利康疫苗與造成血栓有關。澳洲在審視相關報告後，公布未有計畫暫停為市民接種阿斯利康疫苗。

疫情下嚴守出入境防疫措施 IATA倡受控後取消規定【下一頁】

報告發表後，多國均對阿斯利康疫苗採取特別接種建議措施: 英國建議30歲以下人士接種替代疫苗，意大利則建議只有60歲以上人士才接種阿斯利康疫苗。墨西哥和巴西與澳洲一樣，暫未限制注射阿斯利康疫苗。

英國開始為市民接種 Moderna疫苗於威爾士率先「開打」 計劃稍後擴展全國【下一頁】

有外媒報導，澳洲當局已下令向藥品監管機構及免疫諮詢小組進行緊急諮詢，就疫苗選擇於周四討論並作出建議。因為疫苗的供應問題，澳洲的疫苗接種計畫比原訂進度落後超過80%，澳洲早前已就此公開譴責。外界相信EMA發表的報告，將進一步影響澳洲國民疫苗接種步伐。

澳洲為全球其中一個確診新冠肺炎數較低的國家。自新冠疫情爆發以來，全國有29,400確診，共909人死亡。

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