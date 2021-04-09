【建築數碼化】HKU建築學博士結合國際經驗　建公司提高本地建築BIM標準

▲ Llewellyn & Patterns Co. Ltd創辦人兼行政總裁鄧進明表示，從前在英國，經過數碼化及標準化，一般工程的造價能節省15%至20%，希望將經驗及標準帶回香港，提高業界標準。（湯炳強攝）

鄧進明博士出身建築世家，在本地取得建造工程博士名銜後，到英國與當地的建築業界研究資訊價值的量度標準及方法，其後於英國雷丁大學任教建造工程及管理學。2012年鄧亦出任中國寧波諾丁漢大學建築與建築環境系主任，培育新一代建築師和工程師。他曾擔任香港工程師學會（英國分會）會長，為香港引入建築訊息模型（BIM）技術，提升業界標準。

將海外經驗帶回香港

香港引以為傲的建築標準來自英國，鄧進明表示，當年在英國就接觸BIM（Building information modeling）應用，並親眼目睹當地整個行業如何轉型。「約12年前，我就見到英國開始召集當地業界、專家小組並與政府商討，經過5年，終於成功開發出業界標準。」他續道，該標準於2019年正式成為世界標準，目前全球就有162個國家應用。

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其次，鄧進明亦曾在中國內地寧波任教設計建築學課程，並參與幾個大型建築計劃，包括萬達集團旗下的商場建造工程。「當年要建商場，如果用傳統的方法起，建100個還可以，但未來如果要建1000個，就必須要用更標準的數碼化方法去做。」

▲ Llewellyn & Patterns Co. Ltd創辦人兼行政總裁鄧進明表示，從前在英國，經過數碼化及標準化，一般工程的造價能節省15%至20%，建造成本下降約3成。

經過多年到海外交流以及教學的經驗，鄧進明近年回到香港，希望為本地業界盡一分力。他表示，過去香港在建築管理、技術及質素方面達到世界尖端位置，但這幾年環球技術轉型下，本地建築建設水平就有所下降。「我希望將海外的培訓課程、產品以及國際經驗帶回來香港。」鄧回到香港後，就於香港大學建築學院任建築資訊模型副教授，並在香港大學技術轉移處的幫助下，成立Llewellyn & Patterns Co. Ltd。

數碼化令工程成本下降兩成

數碼化為行業帶來改變，當中就能節省不少資源，鄧進明表示，建築行業亦能受惠。「從前在英國，經過數碼化及標準化，一般工程的造價能節省15%至20%，建造成本下降約3成，等於是建5間醫院，當中有1.5至2間的建造費用是免費。」

鄧進明指出，數碼化背後就是數據帶動。「好像汽車行業般，可以用同一批數據套用到往後的設計，這稱為common data environment（通用數據環境）。」他解釋，套用到實際建築環境中，只要用同一組數據設計樓宇，可以避免樓宇的樑柱、鋼筋等設計互相衝突，節省重新設計及調整的時間。

建立Llewellyn & Patterns Co. Ltd，鄧進明表示，希望合乎國際ISO標準，做到好像數據的倉庫般。他透露，公司會建立各種解決方案，將各種建築的設計及環境，變成數碼化的數據，以建立數據倉庫，未來可以利用該批數據去設計樓宇，節省成本之餘，亦能幫助建造業發展。

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記者：李彥煒