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【會員制】Best Buy美國擬推會員計劃　提供免費送貨保養

商業 17:30 2021/04/08

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美國消費電子零售商Best Buy正在美國部分商店試推行年度會員計劃 。

美國消費電子零售商Best Buy正在美國部分商店試推行年度會員計劃，將提供免費送貨、無限技術支援以及獨家會員價格等福利。

【植物肉商機】Pepper Lunch首推「植物漢堡扒鐵板餐」明日登場　擬續疫市擴充增曝光

CNBC報道，這項名為Best Buy Beta的會員計劃，每年費用為199.99美元，加入的會員將獲得Geek Squad的技術支援、全天候禮賓服務、商品獨家會員價格、免費安裝電器和產品，以及獲得電器產品為期兩年保養等服務。Best Buy會先在艾奧瓦 (Iowa), 奧克拉荷馬市 (Oklahoma City)和賓夕法尼亞州東部（Eastern Pennsylvania）的某些商店推有關計劃，並目標到本月底在約60家商店中進行試行。

受惠於疫情下更多人採用電子消費產品，Best Buy的銷售額在過去一年中有所增長，截至1月30日的最近一個財年，過去14個月間網店和實體門店營業增長了9.7％。但銷售額的增長幅度從第三季度起放緩。集團希望通過會員計劃，將銷售推向更擴客源。

事實上，推會員計劃已經是各大零售商近年重點策略之一，如沃爾瑪（ Walmart）去年推出了自家會員計劃，提供無限制的雜貨送貨服務及燃油折扣，每年年費98美元。而亞馬遜過往亦有Amazon Prime會員計劃，在全球有超過1.5億付費會員。

【旅遊寒冬】郵輪業見復甦跡象　嘉年華郵輪首季預訂量按季升9成

責任編輯：蘇穎琪

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