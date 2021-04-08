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【樓市熱話】老婆預感未來兩年樓價不會跌 打算動用所有儲蓄買樓 老公有2大憂慮　網民：若移民就不要買

股樓投資 19:13 2021/04/08

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香港樓價高企，買不買樓是成為不少香港人苦惱的難題。近日就有網民在討論區發帖，稱老婆見樓市不跌反升，有預感近兩年都不會有所謂「低水位」出現，又指「信得過香港政府」，打算用他們所有儲蓄共二百萬去買樓，使他十分苦惱。因他表示自己甚麼也不懂，「都是聽老婆的話多」，但又怕壓著二百萬令流動資金會好緊張，所以上來問網民有甚麼意見。

【樓市熱話】公務員月入2.5萬想買600萬樓　網民紛紛錯重點：「9年怎儲到300萬？」　【下一頁

事主經歷：

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【樓市熱話】老公打算用20萬「豪裝」公屋 妻欲留10萬作私樓首期 網民：花錢裝修公屋不如抽綠置居　【下一頁

帖文一出引來網民討論，不少網民都建議事主如果買來自主可以買，但如果打算移民或者打算用來收租，就要再考慮清楚，「不買樓就等同於和香港經濟及通脹作對，假如你認為之後幾年或者十幾年，經濟及通脹是向下行，那你不要買！另外需求方面可以看下之後抽居屋的人數，是不是仍然幾十萬人申請，就可以看到現時需求大不大！」

其他網民回應：

如果有打算移民，就不要去買樓，除非你有另一筆資金，否則一來一回也輸洗費

如果是自住，夠錢一定買

移民就不要買樓了，他日賣樓外國會收你資產增值稅，你猜到處也像香港這麼低稅制

如果買來收租就要想清楚，現在樓價貴，分分鐘收的租也未夠供樓連管理費，就算夠，回報也低， 之後就看後巿會不會幫單位升值了

亦有其他網民對事主老婆表示「信得過香港政府」有其他意見，「『信得過香港政府』，第一天投資失敗又要賴政府？這麼大個人，投資的事，當然是自己負責任啦！」

其他網民回應：

信得過就不應該買，因為政府會壓低樓價，不信就要買。

信得過一件事，樓宇回報大不如前也是事實，看你投資還是自住。

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責任編輯：黃苑筠

香港 樓價 移民 收租

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