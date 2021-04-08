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【Cathie Wood】契媽吸引力未減　ARKX太空ETF 5日吸資42億港元

股市 17:03 2021/04/08

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科技股女股神、契媽Cathie Wood旗下ARK Investment Management此前推出專注於太空探索投資的ETF--ARK太空探索基金 （ARK Space Exploration， ARKX）。《華爾街日報》引用FactSet 數據，ARKX在首5個交易日吸資5.36億美元（約41.8億港元）。相比之下，業界發行的 ETF，平均要花 3 年才能吸引 1 億美元流入。ARKX在3月30日開始交易。

Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　ATMJ意外有份、美團半日彈半成【下一頁】

按目前吸資速度， ARKX可能在數個月內就能吸資10億美元。目前吸金速度的紀錄保持者是道富的SPDR Gold Trust（美：GLD）。GLD 2004 年發行時，只花 3 天就達 10 億美元門檻。

值得注意的是，方舟的旗艦型基金 ARK 新興主動型 ETF（ARK Innovation ETF）（美：ARKK），2014 年發行時超過 3 年半才達到 10 億美元吸金關卡。2019 年發行的 ARK 金融科技創新主動型 ETF（Ark Fintech Innovation ETF）（美：ARKF）則用了約 21 個月時間。

ARKX周三收報20.81美元，下跌1.37%。

相關文章：【Ark Invest】女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推新ETF　專注太空探索、代號「ARKX」

【科技股急挫】女股神Cathie Wood周五再撈Tesla、狠沽Google蘋果及騰訊ADR　ARK旗下ETF均高位挫逾兩成

編輯：吳敏芳


 

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