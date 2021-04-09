  • 21°C
香港時間 : 2021409日 (五) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內銀點評】內銀股業績勝預期 　一文看清建行 工行 中行 農行　大行最新評級及目標價

股樓投資 10:09 2021/04/09

分享：

四大內銀股--建設銀行（00939）、工商銀行（01398）、農業銀行（01288）及中國銀行（03988）早前已公布2020年業績，券商評價是普遍勝過市場預期，今年以來內銀股股價亦跑贏大市，究竟績後券商有何最新的評級及目標價？

工行最新大行評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

美銀報告指出，內銀股已全部公布業績，大部份純利錄得按年增幅1%至5%，高於該行預期2%至7%，行業去年核心盈利增幅由2019年度之11%降至去年5%，資本回報率下跌1.4個百分點至11.2%。

【第2季部署】國信證券看好港股本季創新高 預期達26隻港股 藉3大催化劑修復估值【見下頁

建行最新大行評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

中行最新大行評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

農行最新大行評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又指，自去年第四季開始對內銀股轉趨樂觀，且預期今年行業盈利增長及估值會回復正常，內銀板塊今年以來跑贏MSCI中國指數、恒指及恒生中國H股金融行業指數分別14個、10個及6個百分點，該行持續看好大型內銀股，主因其高收益率及在緊縮環境中的有利位置，首選為工行、農行及建行。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

 

港股 H股 純利 金融 銀行 中國銀行（03988） 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288）

下一篇文章

【情緒有得傾@iM網欄】減肥心法 也可提升情緒管理
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
【美股焦點】德銀看好呢隻股可受惠強勁芯片需求　料未來12個月股價可升兩成
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
孝順YouTuber 花950萬買樓贈母　擲50萬豪華裝修567呎寶馬山花園
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【新股IPO】攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元
【新股IPO】攜程9961即日起招股 每股售價不高於333元 入場費約1.68萬元
【大戶手影】吳光正家族旗下哥連頓證券 去年底清倉8隻港股 涉資逾20億元
【大戶手影】吳光正家族旗下哥連頓證券 去年底清倉8隻港股 涉資逾20億元
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺
【職場熱話】同事月薪2至3萬 午餐每日豪花100元 感大惑不解　網民：只看職位來判斷太膚淺