【內銀點評】內銀股業績勝預期 　一文看清建行 工行 中行 農行　大行最新評級及目標價

四大內銀股--建設銀行（00939）、工商銀行（01398）、農業銀行（01288）及中國銀行（03988）早前已公布2020年業績，券商評價是普遍勝過市場預期，今年以來內銀股股價亦跑贏大市，究竟績後券商有何最新的評級及目標價？

工行最新大行評級及目標價：

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美銀報告指出，內銀股已全部公布業績，大部份純利錄得按年增幅1%至5%，高於該行預期2%至7%，行業去年核心盈利增幅由2019年度之11%降至去年5%，資本回報率下跌1.4個百分點至11.2%。

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建行最新大行評級及目標價：

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中行最新大行評級及目標價：

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農行最新大行評級及目標價：

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該行又指，自去年第四季開始對內銀股轉趨樂觀，且預期今年行業盈利增長及估值會回復正常，內銀板塊今年以來跑贏MSCI中國指數、恒指及恒生中國H股金融行業指數分別14個、10個及6個百分點，該行持續看好大型內銀股，主因其高收益率及在緊縮環境中的有利位置，首選為工行、農行及建行。

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記者：李兆明