【券商點睇】呢隻煤炭股發盈喜 預告首季多賺2.7至2.8倍

中煤能源（01898）今日（8日）發盈喜，預計3月止三個月盈利介乎39.4至40.4億元（人民幣，下同），按年增長2.7至2.8倍，去年同期盈利為10.6億元。消息刺激下，中煤股價今早高開11.5%，其後升幅收窄，收市報3.68元，升2.8%，成交額3.2億元。

公司表示，預期首季盈利增加主要由於宏觀經濟穩定復甦，且主要產品銷售價大幅上漲。另外，公司持續強化成本費用控制，煤炭產銷規模進一步擴大；同時，應佔聯營及合營利潤同比增長。

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中信證券發表研究報告指，中煤今年首季度業績繼續超預期，主要是產品價格增長明顯，成本費用控制較好。該行亦指，展望未來，公司今年化工產品或顯著貢獻業績增量，明年還有煤礦產能擴張，業績有望維持高位，目前公司「破凈」幅度明顯，估值修復空間較大，因此維持其「買入」評級。

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記者﹕郭秀慧