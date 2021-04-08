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【券商點睇】呢隻煤炭股發盈喜 預告首季多賺2.7至2.8倍

股樓投資 16:58 2021/04/08

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中煤能源（01898）今日（8日）發盈喜，預計3月止三個月盈利介乎39.4至40.4億元（人民幣，下同），按年增長2.7至2.8倍，去年同期盈利為10.6億元。消息刺激下，中煤股價今早高開11.5%，其後升幅收窄，收市報3.68元，升2.8%，成交額3.2億元。

公司表示，預期首季盈利增加主要由於宏觀經濟穩定復甦，且主要產品銷售價大幅上漲。另外，公司持續強化成本費用控制，煤炭產銷規模進一步擴大；同時，應佔聯營及合營利潤同比增長。

【第2季部署】第2季 值得留意的10大港股【見下頁

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中信證券發表研究報告指，中煤今年首季度業績繼續超預期，主要是產品價格增長明顯，成本費用控制較好。該行亦指，展望未來，公司今年化工產品或顯著貢獻業績增量，明年還有煤礦產能擴張，業績有望維持高位，目前公司「破凈」幅度明顯，估值修復空間較大，因此維持其「買入」評級。

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記者﹕郭秀慧

港股 中煤能源（01898） 盈喜 銷售 煤炭股 買入

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