猶他州要男性為懷孕負責 擔起女性孕期開支

美國猶他州（Utah）當地時間周二（6日）通過法案，於美國猶他州出世嬰兒的生父必須支付生母懷孕期間的部分開支。但法案仍然引起美國猶他州女性權益組織不滿，認為還有更好的方法，可以幫助減輕母親撫養孩子的財政負擔。

根據新例，猶他州出生嬰兒的生父需要承擔生母一半的開支，當中包括保險費用、分娩支出等醫療費用。如果女性因強暴懷孕，或因有生命危險而需人工流產，男方依然需承擔相關費用。但若女方想終止懷孕，或人工流產手術前未經生父同意，男方則無需支付費用。法案同時規定，女方必須主動通知男方付款，若男方對生父身份抱有懷疑，可以在進行親子鑒定過程中暫緩繳款。

全白人陪審團亂定案 美國黑人男子坐44年冤獄 【下一頁】

新例目的為減輕女性懷孕的財政負擔，並增加男性的責任。法案於當地獲民主共和兩黨支持，共和籍州長考克斯（Spencer Cox）已經簽署，將於5月5日正式生效，令猶他州成為美國首個必須承擔產前撫養開支的州份。

根據美國醫學期刊雜誌《健康事務》（Health Affairs）一份從2008年至2015年的追蹤研究指，擁有保險的美國女性分娩費用平均為4,500美元（約35,100港元）。非牟利組織Fair Health指若沒有保險，平均值則接近10,000美元（約78,000港元）。美國計劃生育聯合會（Planned Parenthood） 表示，一名沒有醫療保險的女性墮胎，需要支付1,000美元（約7,800港元）。

接種輝瑞疫苗後出現嚴重副作用 美國招人做實驗 【下一頁】

其中一名動議法案的共和黨州議員布拉默（Brady Brammer）表示，猶他州近年通過很多禁止墮胎法案，但這部法案才能真正保障未出生嬰兒的性命。但當地一些支持女性墮胎權益組織認為，犯案並非最佳方法。計劃生育聯合會發言人貝克（Katrina Baker）表示，擴展醫療保險保障範圍和人群，讓僱員享有有薪產假等政策效果更好。她認為，法案整體上沒有幫助美國家庭減輕養育孩子帶來的經濟負擔。

責任編輯：李俊儀