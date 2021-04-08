  • 24°C
香港時間 : 2021408日 (四) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

猶他州要男性為懷孕負責 擔起女性孕期開支

環球社會熱點 17:31 2021/04/08

分享：

美國猶他州（Utah）當地時間周二（6日）通過法案，於美國猶他州出世嬰兒的生父必須支付生母懷孕期間的部分開支。但法案仍然引起美國猶他州女性權益組織不滿，認為還有更好的方法，可以幫助減輕母親撫養孩子的財政負擔。

根據新例，猶他州出生嬰兒的生父需要承擔生母一半的開支，當中包括保險費用、分娩支出等醫療費用。如果女性因強暴懷孕，或因有生命危險而需人工流產，男方依然需承擔相關費用。但若女方想終止懷孕，或人工流產手術前未經生父同意，男方則無需支付費用。法案同時規定，女方必須主動通知男方付款，若男方對生父身份抱有懷疑，可以在進行親子鑒定過程中暫緩繳款。

全白人陪審團亂定案  美國黑人男子坐44年冤獄 【下一頁】

新例目的為減輕女性懷孕的財政負擔，並增加男性的責任。法案於當地獲民主共和兩黨支持，共和籍州長考克斯（Spencer Cox）已經簽署，將於5月5日正式生效，令猶他州成為美國首個必須承擔產前撫養開支的州份。

根據美國醫學期刊雜誌《健康事務》（Health Affairs）一份從2008年至2015年的追蹤研究指，擁有保險的美國女性分娩費用平均為4,500美元（約35,100港元）。非牟利組織Fair Health指若沒有保險，平均值則接近10,000美元（約78,000港元）。美國計劃生育聯合會（Planned Parenthood） 表示，一名沒有醫療保險的女性墮胎，需要支付1,000美元（約7,800港元）。

接種輝瑞疫苗後出現嚴重副作用 美國招人做實驗 【下一頁】

其中一名動議法案的共和黨州議員布拉默（Brady Brammer）表示，猶他州近年通過很多禁止墮胎法案，但這部法案才能真正保障未出生嬰兒的性命。但當地一些支持女性墮胎權益組織認為，犯案並非最佳方法。計劃生育聯合會發言人貝克（Katrina Baker）表示，擴展醫療保險保障範圍和人群，讓僱員享有有薪產假等政策效果更好。她認為，法案整體上沒有幫助美國家庭減輕養育孩子帶來的經濟負擔。

責任編輯：李俊儀

相關文章

活士超速近兩倍致車禍 可能緊張踩錯油門出事
今日
活士超速近兩倍致車禍 可能緊張踩錯油門出事
認為愛妻遭虐待 哈里據報想英國王室向梅根道歉
今日
認為愛妻遭虐待 哈里據報想英國王室向梅根道歉
首爾釜山市長補選慘敗 南韓執政黨聲勢不再
今日
首爾釜山市長補選慘敗 南韓執政黨聲勢不再
【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 血栓引起關注
今日
【阿斯利康疫苗】停用國家一覽 血栓引起關注
全白人陪審團亂定案 美國黑人男子坐44年冤獄
今日
全白人陪審團亂定案 美國黑人男子坐44年冤獄
懷孕 生育 醫療保險 美國 猶他 美國共和黨

上一篇文章

全白人陪審團亂定案 美國黑人男子坐44年冤獄

下一篇文章

巴基斯坦總理批女性穿著暴露 導致性犯罪增加
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國男病發醫院病床上打999 求救無援死亡
英國男病發醫院病床上打999 求救無援死亡
【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版）
【阿斯利康疫苗】EMA指血栓屬罕見副作用 英建議30歲以下避用（第二版）
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
【新冠疫苗】美國246人打完都中招 3人死亡
泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業
泰國考慮向遊客派免費機票 刺激旅遊業
【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
【BNO移民英國】政府撥款4.6億支援移英港人
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月08日 時間17:00）