【疫市善舉】恒基兆業「抗疫基金」累捐逾1.2億元 加碼資助1700名學生全年免費上網學習

新冠肺炎疫情已爆發逾一年，學校未能完全恢復面授課程，網上授課和學習已成新常態，但不少基層學生難以負擔上網費用，有見及此，恒基兆業「抗疫基金」日前再度斥資港幣 60萬元，為逾 1,700 基層學生多續一年免費上網數據，減輕他們的經濟壓力，可以更專心學習。是次無限上網數據服務，並再次獲得中國移動香港以非常優惠慈善價提供。

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恒基兆業指，早在 2020 年疫情初期，恒基兆業地產集團兩位主席李家傑和李家誠透過家族捐款，成立恒基兆業「抗疫基金」，在本港和內地推出一系列抗疫援助計劃，當中包括透過六家社福機構，向本港有需要的基層學生，送贈手提電腦，連同便攜式路由器（Pocket Wi-Fi），和一年無限流動上網數據計劃。

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恒基兆業「抗疫基金」由2020 年2月開始，於本港和內地推出一系列抗疫援助計劃，幫助受新型冠狀病毒肺炎影響的病患者、負責救援工作的醫療人員、弱勢社群和社會大眾，齊心抗疫，紓解民困。迄今，恒基兆業「抗疫基金」已共捐出總值逾 1.2 億港元的抗疫物資和現金資助。



李家誠表示：「新冠肺炎疫情已逾一年，不但威脅我們的健康，影響日常生活，從眾多的數據顯示，也在影響大眾的心理健康，令大家非常不好受。生活緊絀的基層家庭，要負擔子女的網上學習，自是百上加斤，有些學生因經濟困難無法上網，造成學習障礙，卻不懂何處尋求協助，因此我們主動邀請社福機構合作，向這些困難學生伸出援手，希望助他們得到學習上的支援，無後顧之憂，同時感受到社會的關懷。」



是次合作向困難學生提供支援的社福機構與去年相同，包括香港救助兒童會、香港社區組織協會、聖雅各福群會、香港小童群益會、九龍樂善堂和香港社區網絡。

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記者：陳詠妍



