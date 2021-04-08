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【BNO移民】英國企業大幅加快招聘　更高薪金招聘新員工

商業 16:55 2021/04/08

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有英國招聘機構透露，英國企業上月大幅加快招聘，並願意以更高的薪金招聘新員工。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情以來，英國企業裁員的消息不斷，不少持BNO護照的港人擔心無法在英國就業。不過，當地疫情逐漸緩和下，英國招聘機構The Recruitment and Employment Confederation（REC）周四透露，英國企業上月大幅加快招聘，並願意以更高的薪金招聘新員工。

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該招聘機構表示，企業招聘長期員工的速度，是6年以來最快，招聘臨時工的薪金亦大幅增加，是自2017年11月以來的最高水平，因員工的供應量追不上職位空缺增長的步伐，故要提高薪金吸引更多人應徵。

行業方面，以護士、IT工作者、藍領及金融職位的需求最大。由於旅遊仍未復甦，零售和酒店業於上月仍然是表現最差的行業。另外秘書和文職工作的需求亦一般。

英國首相約翰遜早前公布4階段解封路綫圖，目標於今年6月下旬全面解封英格蘭。REC行政總裁Neil Carberry認為，英國企業的信心開始回升，對經濟復甦有信心，即使現時在解封的初期，亦已為防疫限制全面解封做好準備。

其實早於今年1月已有跡象顯示英國勞工市場正逐漸復甦，有英國媒體報道，英國企業於1月解僱32,000名員工，是英國自疫情爆發以來，錄得最少的裁員數字。

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責任編輯：朱悅瀅

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