疫情下嚴守出入境防疫措施 IATA倡受控後取消規定

國際航空運輸協會（IATA）總裁Willie Walsh表示，要求出入境人士進行新冠病毒測試，甚或出示疫苗接種證明，應只是臨時措施，一旦疫情受控，各國應取消有關規定。

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外媒報導，Willie Walsh在出席IATA總裁記者會時表示，所有有關出入境的防疫措施可能在目前疫情大爆發時是需要的，但一旦疫情受到控制，希望見到旅客能重回2019年般旅遊。

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他補充航空公司和消費者需向政府提出反對，才有機會將目前的應急措施，在疫情受控後移除。他舉例指航空公司嚴禁乘客帶大量液體上機，原意是防止恐怖襲擊，他認為現在有關措施可有其他技術代替，但目前全球多個國家仍嚴守這一點。

IATA屬下有全球接近300個航空公司會員，他們發行了屬於自己的數碼健康護照。IATA透露，新加坡下月起將接受旅客上載新冠肺炎檢測結果，供航空公司及出入境部門參考。捷藍航空 (JetBlue Airways) 和 聯合航空 (United Airlines) 早前亦公布接受另一款數碼健康護照。

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