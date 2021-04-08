【北水基金】中銀基金指基金贖回潮已過 業界看好港股長遠前景

▲ 港股自3月底開始止跌緩升，市料有助北水基金恢復淨買貨。

內地公募基金開始派發首季成績表，內媒指打頭陣是中銀基金，旗下14隻產品中，個別已减持股票倉位，約減少4個百分點，注碼轉趨保守，改持現金或棄股投債，在劇震市下轉攻為守。內媒亦加緊對網紅基金作大搜查，發現第1季不少產品驟縮水，既因股市插水而受累，且面對贖回走資壓力。

內地基金早前爆贖回潮，但大行仍看好港股【下一頁】

而中銀基金指，2、3月份礙於恐慌情緒，引爆市場上的贖回潮，但如今情況已有改善。此外，中外資基金公司亦陸續發表對第2季的資產配置布局，普遍仍看好港股的長遠前景，且相信經歷追漲殺跌後，現已開始築底喘穩。

景順長城認為，港股的核心資產，性價比已顯著提升。招商基金亦深信港股超跌後呈現投資價值，仍長期看好，尤其是3大類板塊，包括:1、盈利較具確定性的中資順周期股;2、A股稀缺的新經濟類;3、中概股回流等。

另方面，Wind以基金成立日計，首季共有423隻產品面世，吸金1.068萬億元（人民幣，下同）。可惜，基金投資成績卻呈冰火兩重天格局，新成立的主動權益類的北水基金，平均虧損2.3%，大輸家更急挫三成。幸而亦罕現逆市奇葩，冠軍產品是廣發價值領先基金，收益率竟達29.7%，廣發另一多因子產品，也勁升23%。另外兩間中小型業界的基金產品表現亦打入5甲榜，分別為寶盈優勢產業基金及中歐價值智選產品，皆反彈兩成。

中信證券預料，本月北水基金吸資1200億【下一頁】

那邊廂，北水湧港的另一大水喉、內地私募基金，3月份備案新產品仍火爆，合共3426隻，遠較1月份的2770隻為多。再者，部分基金逆市呈熱賣，如景林資產私募基金，上月開賣即被搶購120億元而售罄。

而內媒指，不少私募基金仍保持高倉位，普遍逾八成，但卻頻密調倉，減持高估值的抱團股，卻加倉防禦性的金融、及地產順周期，當中有南下來港抄底掃平貨。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪