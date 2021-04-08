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【大行點睇】料中銀香港明年盈利顯著改善 匯證看好其亞洲優勢籲買入

股樓投資 17:48 2021/04/08

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匯證發表研究報告指，中銀香港（02388）短期內將面對淨息差及資產質素壓力，但隨今年內資產質素壓力紓緩，盈利有望於明年顯著提升。匯證維持中銀香港「買入」評級，予目標價31.8元。中銀香港跌近0.4%，報26.7元，成交4.1億元。

【騰訊 700】三年又三年？ 騰訊大股東Naspers「指定動作」減持股份 一文即睇分析師及券商點解畫  詳情請看[下一頁]

匯證指，中銀香港的母企中國銀行（03988）是內地最國際化的銀行，而中銀香港於本港、東盟和大灣區均有商機。管埋層預期，今年貸款將有單位數增長，由於港元及美元同業拆息走低，所以首季淨息差承壓，預計今年信貸成本穩定，不良貸款比率或會上升。

【國美零售】談及京東及拼多多競爭 國美創辦人黃光裕豪言無有怕？詳情請看[下一頁]  

該行又指，中銀香港去年派息率按年跌0.9個百分點至49.6%，該行預計今年的派
息率會維持於40至60%。匯證認為，中銀香港的長期吸引力在於其中港聯繫優勢、未來將受惠於加息和雄厚資本。

中銀大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

港股 大行報告 派息 大灣區 加息 銀行 中銀香港（02388） 中國銀行（03988） 香港 中國

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