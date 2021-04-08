【置業故事】有錢買樓多阻滯　90後屢遭人截糊　最終心急追價撲入市

樓市旺，筍盤買少見少，即使搵到筍盤，手慢一點也遭其他買家捷足先登。中原袁銘鍵說，屯門豫豐花園10座高層H室，實用面積362平方呎，兩房間隔，景致開揚，原叫價510萬元，終以518萬元易手，實用呎價約14,309元。資料顯示，原業主於2017年10月以428萬元購入上址，持貨約3年半轉售，現帳面賺90萬元，物業期內升值約21%。

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受惠新按保計劃，若只以樓價計，上述單位可承諾九成按揭，首期要51.8萬元，若分30年還，利率2.5厘計，每月供款18,421元，而壓力測試下的最低每月入息要求則約44,118元。

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