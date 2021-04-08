【港股追蹤】呢隻本地消費股本周連獲美銀證券及滙豐上調目標價　股價連升第8日續創52周新高

美銀證券發表報告表示，相信市場對周大福(01929) 受惠香港經濟重啟的上行潛力未得到充分反映，更指單以其內地於2022年度預測核心盈利60億元及市盈率20倍來計，該公司每股估值已達12元，以該股現價12.4元而言，即是香港業務價值僅為0.4元。



該行指，由於本港正在進行疫苗接種及確診個案逐步減少，預計於暑假前香港及內地之間的邊境或將宣布回復正常，因此若估計其香港業務估值或可回復至2019年的水平，即每股價值3.4元。

美銀證券表示，上調對周大福今明兩年核心盈利預測各10%及13%，目標價由14.5元升至16.4元，相當預測2022年市盈率25倍。周大福股價已連升第8日，續創52周新高。

昨日另一大行滙豐亦發表報告唱好，該行估計公司2021至2023財年淨利潤年複合增長將達13.7%，而收入年複合增長則為15.4%，增長及利潤維持穩定，而公司在內地市場份額增長強勁，加上陸續滲透內地低線城市亦有助增長，目標價由12.5元升至13.9元。

大行對周大福評級及目標價：