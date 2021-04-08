【小米股價】小米電視、紅米電視加價 小米：核心零部件價格持續大幅波動

▲ 小米表示，近期核心零部件價格持續大幅波動，將對小米電視、紅米電視官方建議零售價作出調整。

芯片等消費電子產品零部件短缺，內地有網民反映小米電視及紅米電視部分產品型號官方建議零售價出現不同程度加價。小米最新在聲明中證實，迫於原材料成本大幅波動，近期將對小米電視、Redmi電視部分產品型號官方建議零售價格作出相應調整。

內地媒體報道，以2019年上市的小米電視5為例，上市初期該款產品售價2999元（人民幣，下同），2020年該款產品調價至3599元，到2021年價格已調整為3999元，加價幅度達1000元。

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小米表示，受全球市場供需變化、疫情和匯率變化等影響，近期包含顯示面板、芯片在內的多種電視核心零部件價格持續大幅波動，「在未來較長一段時間核心部件報價仍會持續走高。」

小米電視始終堅守性價比為綱鐵律，我們將充分利用供應鏈優勢，盡可能保證調價後產品仍極具性價比。

小米今日走勢反覆，全日收報26.2元，跌0.4%，成交27億元。

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編輯：陳健婷