【網絡安全】研究人員揭發Android惡意軟件　冒充Netflix程式偷取信用卡資料

▲ 最近有研究人員揭發一款Android惡意軟件，透過冒充Netflix程式來偷取信用卡等資料。

疫情下在家娛樂需求增加，不少市民透過串流影片平台來觀看影片，Netflix平台的訂閱用戶數量不斷提升，卻因而成為不法份子的牟利目標。有外媒消息指，最近有研究人員揭發一款Android惡意軟件，透過冒充Netflix程式來偷取信用卡等資料。

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據Check Point Research研究人員發現，最近Google Play商店出現一款「FlixOnline」應用程式，該程式聲稱免費提供兩個月Netflix訂閱資格，藉此吸引用戶下載。另外，程式內將提供虛假的Netflix下載連結，當用戶透過WhatsApp轉發或分享連結時，FlixOnline將可從中盜取對話記綠、向用戶傳送虛假訊息或擴散惡意軟件。

報告也指出，當用戶登入虛假的Netflix網站後，便有機會洩露個人信用卡等財務資料。據悉，FlixOnline程式推出約有兩個月，至今牽涉約500名受害者，目前Google已將該款應用程式下架。不過，有資訊安全機構提醒，該款惡意軟件很有機會再次出現，呼籲用戶需要多加小心。

責任編輯：李寶如