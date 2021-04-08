【網民熱話】親戚借盡27家財仔後走佬 父親遭牽連 打公司內線追債慘被降職　網民：公司不查證很不公平

近日有網民在討論區發帖，指因為親戚欠債後「走佬」令財務公司到他家追債，更打上父親公司的內線電話，令上司大感不滿，還差點被革職。

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事主經歷：

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帖文一出，不少網民都留言安慰事主，「感覺你爸爸短期內精神壓力都會大，要看著他啊！」、「你爸那個間公司也挺討厭，我也認識有人家裏有類似情況，那些『大耳窿』騷擾借錢人的親戚，fax去他們公司，又打電話，但也與他們無關，公司也沒有處分和懲罰」、「其實一直不明白，為甚麼借錢可以用親戚地址，那我隨便寫一個朋友地址也可以？不查證也很不公平。」

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責任編輯：黃苑筠