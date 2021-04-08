【香港經濟】大華銀行料今年港經濟增長5%　港元料維持於7.75水平附近

▲ 大華銀行指，派發電子消費券可能會對消費產生更直接的影響，但其推動效果將在下半年才能感受到。

香港3月Markit PMI升至50.5，反映營商環境第二個月好轉。大華銀行預期，香港今年本地生產總值（GDP）將增長5%，當中首季GDP約3.6%，主要由於預期疫苗接種人數增多、全球消費需求改善及香港通過財政措施因素。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基認為，隨香港經濟從持續低迷中復甦，2021/22年度財政預算案在預期下保持擴張性，著重推出臨時支援措施，以促進消費及減輕失業者的經濟負擔，派發電子消費券可能會對消費產生更直接的影響，但其推動效果將在下半年才能感受到。

香港就業職位增長近10年高【下一頁】

港元自2月下旬以來逐漸走弱至目前的約7.77水平，但大華認為，鑑於預期香港將出現強勁的經濟復甦，港元將一直保持在其強方兌換保證附近，並維持美元兌港元今年餘下季度保持在7.75的觀點。

大宗商品方面，黃金在2021年第一季度進入一個艱難的時期，並受到環球長期債券孳息率上升的拖累。隨著美國國債孳息率率先從1月初的0.9%攀升至3月底的當前水平1.7%，黃金面臨日益增大的拋壓，並從每盎司1,900美元的水平回落至每盎司1,700美元的水平。

華僑永亨料港經濟下半年方有顯著復甦【下一頁】

雖然黃金可能繼續保持防守趨勢，大華銀行認為近期拋售可能已接近尾聲。本行維持對黃金的樂觀預測，但根據過去一個季度美國國債孳息率的上升幅度，已下調其預測。本行最新的黃金預測為：2021年第二季度為每盎司1,700美元，2021年第三季度為每盎司1,750美元，2021年最後一個季度及2022年第一季度為每盎司1,800美元。

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