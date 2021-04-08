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【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元

新股IPO 19:35 2021/04/08

分享：

聯易融科技  （09959） 暗盤，於富途暗盤交易場，聯易融科技收報18.3元，較招股價17.58元高4.1%，一手（500股）不計手續費帳面賺360元。聯易融科技將於4月9日主板掛牌。

聯易融暗盤表現：

    點擊圖片放大
券商 最新報 招股價 一手賺（元） 升幅 收盤時間
富途 18.30 17.58元 360 4.1% 18：30
耀才 18.28 350 4.0% 19：30
輝立 18.28 350 4.0% 18：30

聯易融科技於暗盤交易場股價反覆，於富途暗盤，聯易融早後曾低見15.98元，較招股價低近一成。

聯易融科技是次吸引近28萬人認購，一手中籤率20%，抽20手（10,000股）可穩獲一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具   

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記者：謝卓榮

港股 聯易融科技－W（09959） IPO

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