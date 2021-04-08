【新股IPO】聯易融科技9959暗盤收市造好　約賺350元

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【內房數據】中駿集團首季銷售按年增長101% 一文看清3月內房銷售數據（不斷更新）
聯易融科技 （09959） 暗盤，於富途暗盤交易場，聯易融科技收報18.3元，較招股價17.58元高4.1%，一手（500股）不計手續費帳面賺360元。聯易融科技將於4月9日主板掛牌。
聯易融暗盤表現：
|券商
|最新報
|招股價
|一手賺（元）
|升幅
|收盤時間
|富途
|18.30
|17.58元
|360
|4.1%
|18：30
|耀才
|18.28
|350
|4.0%
|19：30
|輝立
|18.28
|350
|4.0%
|18：30
聯易融科技於暗盤交易場股價反覆，於富途暗盤，聯易融早後曾低見15.98元，較招股價低近一成。
聯易融科技是次吸引近28萬人認購，一手中籤率20%，抽20手（10,000股）可穩獲一手。
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記者：謝卓榮