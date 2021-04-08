【新股IPO】聯易融科技9959暗盤 現升6%、早段曾跌近一成
新股IPO 16:18 2021/04/08
聯易融科技 （09959） 今暗盤，於富途暗盤交易場，聯易融科技最新報18.7元，較招股價17.58元高6.4%，一手（500股）不計手續費帳面賺560元。聯易融科技將於4月9日主板掛牌。
|券商
|最新報
|招股價
|一手賺（元）
|變幅
|收盤時間
|富途
|18.7
|17.58元
|560
|6.4%
|18：30
|耀才
|18.1
|260
|3.0%
|19：30
|輝立
|18.5
|460
|5.2%
|18：30
聯易融科技於暗盤交易場股價反覆，於富途暗盤，聯易融早後曾低見15.98元，較招股價低一成。
聯易融科技是次吸引近28萬人認購，一手中籤率20%，抽20手（10,000股）可穩獲一手。
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記者：謝卓榮