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【新股IPO】聯易融科技9959暗盤　現升6%、早段曾跌近一成

新股IPO 16:18 2021/04/08

分享：

聯易融科技  （09959） 今暗盤，於富途暗盤交易場，聯易融科技最新報18.7元，較招股價17.58元高6.4%，一手（500股）不計手續費帳面賺560元。聯易融科技將於4月9日主板掛牌。

券商 最新報 招股價 一手賺（元） 變幅 收盤時間
富途 18.7 17.58元 560 6.4% 18：30
耀才 18.1 260 3.0% 19：30
輝立 18.5 460 5.2% 18：30

聯易融科技於暗盤交易場股價反覆，於富途暗盤，聯易融早後曾低見15.98元，較招股價低一成。

聯易融科技是次吸引近28萬人認購，一手中籤率20%，抽20手（10,000股）可穩獲一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具   

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記者：謝卓榮

港股 聯易融科技－W（09959） IPO
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