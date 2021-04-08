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【騰訊 700】三年又三年？ 騰訊大股東Naspers「指定動作」減持股份 一文即睇分析師及券商點解畫

股樓投資 16:19 2021/04/08

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事隔3年，騰訊控股（00700）再一次遭最大股東Naspers大手筆減持。騰訊今早（8日）公布，Prosus以1,141.7億元出售合共近1.92億股股份，相當於2%股本，以此計算，是次減持每股平均作價為595元，相當於昨日（7日）收市價629.5元折讓5.5%。據公開資料顯示，截至2020年6月2日，Prosus間接持有29.61億股騰訊股票。公布亦指，Prosus再度承諾未來3年不會售出騰訊股份，而Prosus、Prosus母公司南非傳媒巨頭Naspers及Prosus全資附屬公司MIHTC將不再是公司控股股東。

騰訊股價繼昨日下跌3.7%後，今日先跌後回穩，低開2.4%後一度彈上629元，其後跌幅略為收窄，收市報620元，跌1.5%。回看上一次2018年騰訊被大股東減持時，股價反覆跌至近250元才見底回升 ，足足累跌約45%，而同時恒指亦大幅回調近半年時間，難怪消息一出，嚇窒一眾股民。

券商最新投資評級及目標價﹕

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第一上海證券首席策略師葉尚志表示，今次騰訊股價表現未至於2018年般慘，因當年仍有其他消息影響。「如遊戲版號暫停一段時間，大家對其主要遊戲業務有擔心，而今次與3年前的背景有點不同，而且今次大手減持，要趁機增持的股東及基金已趁機攞貨，所以未必有大量資金在現水平買，加上現時整體市場仍在調整估值，股價雖不會大跌，但相信仍有調整空間，有機會下試560元水平，其後會於560至670元反覆橫行一段時間。」

大行也發表報告，對騰訊前景正面。其中大和指，騰訊遭大股東減持會令股價短期受壓，但同時認為給予投資者買入機會，相信公司只要較早推出令人期待的遊戲，旗下網遊業務收入仍可錄得強勁表現。該行表示，重申對其「買入」評級及目標價870元。

另外，國信證券也認為，大股東非因基本面原因減持，可創造良好入市時機。該行指，大股東 Naspers 持有騰訊 20 年以來，僅主動減持過騰訊股份 1 次，因分拆上市間接減持 2 次，每次都是為了消除公司市值相對所持有的騰訊股份的折價，而管理層對騰訊的長期發展始終看好，短期內騰訊可能會短期在資金面承壓，創造布局良機。

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記者﹕郭秀慧

股票 騰訊控股（00700） 恒生指數 減持 買入 目標價 騰訊

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