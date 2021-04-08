【UNIQLO母企】迅銷上半年溢利增5%、日本大中華區溢利大增　點名讚甚麼產品銷售佳？（第二版）

▲ 【UNIQLO母企】迅銷上半年溢利增5% 日本大中華區溢利大增、上調溢利預測

日本時裝品牌UNIQLO母企迅銷 （06288） 公布至2月底上半財年業績，迅銷半年多賺5%至1058億日圓（相當於75億港元），經營溢利就增23%至1679億日圓（約119億港元），主要受惠疫情影響消費活動較淺的日本、大中華市場，兩大地區UNIQLO業務溢利大升。迅銷宣布，上調全年綜合收益及經營溢利預測。

以收入計，迅銷上半財年綜合收益12,028億日圓，按年依然跌0.5%。分開不同事業群計，日本UNIQLO收益按年回升6.2%、海外UNIQLO收益按年跌3.6%、副品牌GU升0.3%，其他全球品牌收益跌22.2%。

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在日本本土方面，UNIQLO表示，家居服、HEATTECH毛毯等滿足居家需要的商品銷情強勁，秋冬主力商品、超彈性Active束腳褲等Sport Utility Wear （SUW）運動系列服裝銷情也表現出色，網商銷售按年增逾40%，分部經營溢利大增37%至978億日圓。

海外UNIQLO上半年經營溢利為670億日圓，按年升26%。迅銷指出，內地、香港和台灣組成的大中華區UNIQLO收入按年增15%至3108億日圓，佔集團總收入25.8%，較前一年度增加3.4百分點。

其他海外市場，迅銷表示，東南亞、南亞、大洋洲和歐洲溢利大減，美國經營虧損更加擴大。

迅銷略為上調2021財政年度全年度業績預測，預計集團收益總額將按年增長10.0%至22,100億日圓，綜合經營溢利總額增長70.7%至2,550億日圓，齊齊較原先預期多100億日圓，母公司擁有人應佔溢利預測則維持不變，公司預計全年度每股股息將爲480日圓，中期息、期末派息各240日圓，與2020財政年度 金額相同。

（第二版更新大中華區業務數據）

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編輯：麥德銘