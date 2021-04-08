全白人陪審團亂定案 美國黑人男子坐44年冤獄

美國種族歧視問題一直存在可改善空間，特別是種族上根深柢固的偏見，例如非裔美國人普遍被美國主流認為犯罪率偏高。美國一名黑人男子於1976年被控強姦一名女性白人，最終被全白人陪審團裁定強姦及盜竊罪成立，被判處無期徒刑。其後該名男子於去年底獲特赦，法院發現當年審判不公，但該名男子已蒙冤入獄44年。

美國遭警跪殺黑人男子審訊 救護員稱到場時已無脈搏 【下一頁】

現年65歲的黑人男子朗（Ronnie Long） ，於1976年被控強姦白人女性。但朗堅稱自己未曾犯事，而即使在沒有確實證據之下，最終仍被由全部白人組成的陪審團裁定，強姦及盜竊罪名成立，判處無期徒刑。朗在北卡羅來納州服刑期間，一直申請就案件作上訴，但全數遭駁回。

朗於去年12月獲當地州長特赦，期後經過法院重審後，表示當年警方故意隱瞞重要證據，最終改判朗無罪，但他此時已蒙冤入獄44年。

北卡羅來納州有法例規定，若有人不幸蒙冤入獄，能按照入獄年期索償每年5萬美元，但最高限額為75萬美元，這意呼朗只能索償頭15年冤獄賠款。朗前代表律師Jamie Lau表示，法院不當地剝奪其44年以上的自由，賠款不足以彌補其原本可以擁有的人生美好時光。朗錯失可以陪伴已離世父母的時間、見證兒子長大及畢業的經歷，而他理應獲得更多。幸好，朗在出獄後亦重獲新生，擁有50年來的第一部車子，並打算與老婆購買新屋。

美國歧視亞裔問題嚴峻 白宮6大措施應對 【下一頁】

朗表明會向州政府追討賠償，直言當年入獄完全是被冤枉，人生不應有定價，更不應只是75萬美元。朗亦指自己需要與有法律知識人士合作，重新研究條例並修補法律漏洞，「因為可能發生在任何人身上」（it happens to me it can happen to you ）。他續稱，最少有兩名男子已被陷入獄44年以上，這凸顯了賠償法規和上限的不足。

責任編輯：郭麗明