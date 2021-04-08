【物管黑馬】新城悅服務再創新高　券商看好外拓實力+增值服務前景

物管股近期表現強勢，新城悅服務 （01755） 上月公布全年業績後，管理層定下三年三倍利潤增長的目標，近日再獲中資券商看好外拓實力和增值服務前景，今日在板塊中跑出，午後續升逾4%，全日高見27.75元，創上市歷史新高，股價較業績前累升35%。

新城悅服務過去增長強勁，2015年至2020年間，收入由4億元增至28.7億元，年複合增長達48%；純利由0.2億元增至4.5億元，年複合增長達83%。公司亦具備外部拓展實力，在管面積中第三方佔比由2015年的4%提升至2020年的41%。截至2020年底，新城悅合約面積2.03億平方米，在管面積1.01億平方米，位列中指院物管百強TOP11，規模在本港物管股中屬前列。

平安證券：增值服務仍處發展初期

平安證券發表報告指，新城悅目前在管儲備充足，外拓實力強勁，收併購進一步賦能，未來管理規模有望再上台階；受益於區域深耕與科技賦能，公司經營效率持續提升，人均創收處行業前列；合約在管比約2倍，處行業前列，短期業績增長確定性強。

增值服務方面，該行看好公司天然具有靠近客戶、邊際成本低的優勢；同時項目密度高，具規模化優勢。2020年社區增值服務收入按年增長119%，毛利率高達43%，認為新城悅目前社區增值服務仍處發展初期、滲透率低，未來增長空間廣闊。該行預計公司2021至2023年每股盈利分別為人民幣0.77元、1.11元、1.57元，對應報告當日股價市盈率分別為25.6倍、17.7倍、12.5 倍，首次覆蓋給予「推薦」評級。

中信：予目標價30.41元

中信證券報告指，公司合約面積持續交付，將確保在管面積在短期內穩定增長。中期看，關聯開發商新城控股的穩定發展、第三方直拓的成果兌現以及持續的收併購，將推動公司整體規模上新台階，而公司在增值服務的業務線清晰和全面，成熟業務的複製能力和儲備業務的孵化能力均值得期待，給予公司2022年22倍的PE水平，對應目標價30.41元，維持「買入」評級。

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編輯：區嘉俊