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東京恐步大阪疫情後塵 未有計畫延遲奧運開幕

環球政經 15:43 2021/04/08

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大阪確診人數創單日新高。日本行政改革擔當大臣河野太郎表示，恐東京疫情會跟隨惡化，但目前未有計畫再延遲東京奧運開幕。

【東京奧運】聖火傳遞於日本福島縣展開為期121日 奧組委主席橋本聖子冀為世界帶來希望下一頁

河野太郎接受外媒CNBC專訪時表示，目前當局正密鑼緊鼓籌備運動會，以及有關防疫安排。他認為疫情每天都在改變，需要為此作好準備，但透露並無計畫再延奧運會。

【東京奧運】東京奧組委宣佈 東奧聖火儀式將不設一般市民觀禮下一頁

    點擊圖片放大

奧運聖火星期三傳遞至大阪街頭，有見確診人數升至單日新高，日本當局即發出緊急事態令。河野太郎透露一種與英國首發現的新冠病毒株正迅速在大阪傳播，形容目前大阪的疫情確實令人擔憂。他又指當局在東京已發現類似病毒株，擔心東京幾星期後會步大阪後塵，當局將密切留意疫情進展。

 

根據報導，在人口較小的大阪，周三單日確診人數有878宗，比同日東京的555宗多。

 

受疫苗運送延誤影響，全日目前僅少於1%人接種新冠疫苗，但隨著周一起為年長人士接種疫苗，河野太郎期望全民接種計畫能在5月中全力啟動。

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撰文 : 馮卓謙

奧運會 日本 疫情 河野太郎 大阪 疫苗 東京
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