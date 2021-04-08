【長和投資】赫斯基母企Cenovus Energy澄清無意出售亞洲資產　滿意與中海油的合作

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長和 （00001） 旗下加拿大赫斯基能源（Husky Energy）於年初與加拿大能源公司Cenovus Energy完成合併，Cenovus行政總裁Alex Pourbaix早前指，將暫停出售加拿大汽油零售業務，但考慮出售赫斯基亞太業務。Cenovus Energy董事陸法蘭回應傳媒查詢時澄清，部分傳媒在報道加拿大一個能源研討會時誤解了Alex Poubaix的說話，指其暗示Cenovus正在出售其亞洲資產，實際上公司並沒有任何類似決定。
陸法蘭指，Cenovus對其亞洲資產的表現及與其合作夥伴中海油 （00883） 的關係感到滿意，一旦加拿大和中國恢復正常國際空運航班後，Cenovus高層將熱切期待與中海油高層親自會面，以發展雙方的合作關係。赫斯基目前與中海油在中國及印尼合夥管理數個天然氣項目。
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編輯：陳韻妍