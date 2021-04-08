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【轉數快】轉數快首季逾84萬個新登記 累計771萬帳戶

Hot Talk 16:14 2021/04/08

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自2018年9月轉數快推出，累計逾771萬個帳戶。

銀行快速支付系統的轉數快（FPS）又有最新統計，截至今年3月底共有771.9個帳戶登記，較2月底的747.7萬個，按月驟增逾24萬個。再放眼較長綫，若按今年首季衡量，新帳戶對比去年底的687.8萬個，年初至今首3個月再添逾84萬個上客量，季度驟升超過12%，專家相信主要受惠於農曆新年的電子利是急增等。

電子利是帶旺轉數快上客數量【下一頁

展望前景，即使疫苗將廣泛使用，令宅經濟潮流漸消退，惟綫上支付服務已成新常態卻難逆轉。再者，業界指轉數快推動數碼轉型或將有新突破，皆因環球央行爭相研究開發數碼貨幣。

內地不斷推進數碼人民幣(eCNY)，金管局行政總裁余偉文於3月時曾指，自去年底本港進行數碼人民幣相關跨境技術測試，主要針對零售層面的日常用途，包括港人在內地如何更方便使用，以及如何經香港銀行申請eCNY（內地數碼人民幣）錢包等，若港人的錢包餘額不足，能否透過轉數快過數等，均屬研究的範圍。數碼人民幣可連接轉數快系統，為電子錢包增值的首階段測試已完成，第2階段是擴大參與銀行的範圍。

相關文章：【財政預算案2021】明年中大部分政府帳單及牌照繳費可使用「轉數快」

【轉數快】入境處、運輸署等4政府部門　即日起接受「轉數快」繳費

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

人民幣 轉數快 電子支付 Fintech
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