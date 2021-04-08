Apple 推全新「Find My」功能　准第三方廠商產品尋找物品

Apple（AAPL）乳腺宣布將推出支援第三方廠商的「Find My」功能，旨在透過全球Apple產品組成的「Find My」網絡，幫助用家尋回遺失物品。

目前共有三款產品能夠使用新推出的「Find My」功能，包括 VanMoof 的電動單車、Belkin的無線耳機及 Chipolo的一款物品搜尋器。這些產品配合「Find My」功能使用，可透過其他用戶的Apple裝置隱私尋找功能，尋回遺失的物品，甚或在「Find My」地圖上顯示其位置。

「Find My」功能目前支援以下三種外部產品：

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Apple指這批產品最快於下周推出，又預告未來將與更多第三方廠商合作，使用「Find My」功能。

有人擔心有關追蹤物品的私隱問題，Apple回應指「Find My」配有安全功能，可以阻擋其他人透過追蹤物品的方法追蹤用戶。只要用戶開啟軟件更新中添置的「 Item Safety Alerts」功能，功能將提醒用戶物件正被追蹤，用戶可自行選擇禁用物件保障私隱。

Apple又重申，「Find My」功能是透過不同Apple裝置組成的網絡，利用藍牙技術為遺失物件定位，整個過程均會以匿名，並以點對點加密保護，任何人包括Apple均不能透過功能查看裝置資訊。

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