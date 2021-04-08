【有相睇】花逾1000萬買樓+車位　只為打造退休「安樂蝸」

為了做好退休準備，有人不昔斥資逾千萬買樓，打造一個「安樂蝸」。中原林恩信說，荃灣寶雲匯6座低層B室，實用面積911平方呎，三房套房連工人套房間隔，連車位叫價1,300萬元，經議價後以1,195萬元易手，實用呎價13,117元，貼近銀行估價約1,180萬元。

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林恩信續說，買家為外區業主，鍾情寶雲匯的低密度環境，而且上址向正南，景致開揚，加上該座每層只有兩伙，私隱度高，故買家考慮不久便決定入市，打算退休後自住。

資料顯示，原業主於2010年8月以604萬元連車位入市，持貨近11年，現帳面賺591萬元，物業期內升值約98%。寶雲匯位於荃灣半山荃錦公路98號，於2003年9月開始入伙，屋苑建有9座，提供210個單位，實用面積約707至1,107平方呎。

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