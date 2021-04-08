美國個案多來自英國變種毒株 確診者見年輕化趨勢

美國疾控中心(CDC)總監瓦倫斯基 (Rochelle Walensky)表示，目前美國新冠肺炎確診病例中，最多來自英國變種毒株B.1.1.7，且患者見年輕化趨勢。

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瓦倫斯基出席白宮防疫記者會時表示，目前全美已經有52個管轄區發現英國變種毒株B.1.1.7，合共16,275的確診個案，成為當地最常見病毒株。有關病毒株自去年秋季首在英國發現，及後遍布全球多國。

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B.1.1.7變種毒株最常見於佛羅里達州，密歇根州及威斯康辛均接獲不少有關變種毒株的確診個案。公共衛生部門已表示會儘快辨識更多新冠肺炎確診個案。



瓦倫斯基又指，根據最新數據指，因新冠肺炎需要入院的人有年輕化趨勢，過往或會較多老人家，目前卻見更多30至40歲人士確診。有科學家指變種病毒傳染力較高，而且更致命，導致出現更多的確診個案。

瓦倫斯基警告，根據過往經驗，春季假期後確診數字可能會急增呼籲，民眾保持警惕，做好防疫工作，她亦承諾會持續加快疫苗接種進度。

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