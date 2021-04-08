【樓市熱話】10年買樓　為還錢只敢平遊　同學排到公屋　事主嘆：覺得好像錯過了很多

不少人努力工作就是為了希望可以早日「上車」，為自己和家人買一個安樂蝸。近日就有網民在討論區開帖，稱自己在2010年買第一層樓，但與另一位同年畢業的同學相比，對方去年一家家四口排到公屋。事主嘆回頭一看，覺得這十年為供樓好像錯過了很多，而且不是老來有錢就可以補償到。

事主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

事主其後在留言補充，現在家庭月入約9萬，事主老婆月入3萬，而事主做生意收入約6萬，疫情更前有10萬收入。至於事主同學，在排公屋時要控制家庭收入到3萬5元以下，很多時有升職加薪機會都不要，而他老婆則沒有工作。

同學經歷：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【樓市熱話】公屋質素問題多 花400萬以上買是甚麼心態？ 網民：三大因素完勝同級私樓 【下一頁】

事主感嘆到了四十歲，忽然發現，畢業到現在十多年都沒有停過，不停沖沖沖，以為可以先苦後甜，但看見同學另一個模式的人生，覺得好像錯過了很多，而且不是老來有錢就可以補償到。「如果這一刻問我人生做過些甚麼值得說的故事，我真是想不到。」事主又嘆：「其實買不買樓，跟自己沒有關係」，因有很多事過了那個年紀就不能再享受，最多也是給小朋友的禮物。

【樓市熱話】老公打算用20萬「豪裝」公屋 妻欲留10萬作私樓首期 網民：花錢裝修公屋不如抽綠置居 【下一頁】

帖文一出引來網民迴響，留言區有不少網民都不同意事主的看法，「住都是享受來的，住一千多呎的新樓盤和住公屋怎會沒有分別，加上又有被動收入」、「你已經說了最重要的部分，不生小朋友一定是租屋，你『死慳死抵』，可以給予的就是你的子女少奮鬥40年，可以享受人生」、「怎會沒有分別，你已經在享受一千呎多的私樓，你同學只是4人家庭住在400多呎公屋，你層樓就是投資，老了賣了它都有很多錢退休，或者租出去你們夫婦二人再去其他地方居住享受人生吧。」

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠