【疫市營商】7-Eleven x 嘉士伯概念店換新形象　兼設互動遊戲贏限量精品（多圖）

▲ 概念店設計加入嘉士伯品牌元素，設有嘉士伯特色牆。

近年不少品牌都興起設概念店，以加強消費者體驗。7-Eleven x 嘉士伯亦於去年在灣愉景廣場落成首間概念店，該店今年會以全新形象登場，更為顧客帶來全新的互動遊戲，挑戰成功的顧客可以贏取嘉士伯限量精品，而於推廣期內購買指定啤酒產品滿額即送限定禮品。

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概念店設計加入嘉士伯品牌元素，設有嘉士伯特色牆，展示嘉士伯啤酒，是熱門的必影場景。為了給客戶帶來新體驗，除了定期推出全港獨家發售的嘉士伯啤酒，概念店今年更為顧客帶來全新的互動遊戲，由即日起至4月27日於店內巨型的電視螢幕中參與「醇滑嘉士伯 你夠唔夠滑？」遊戲，參加者只需要以手機作為控制捍，控制電視螢幕畫面的「冰桶」接著「醇滑嘉士伯」啤酒，從而獲得醇滑指數。累積滿指定分數，即有機會贏取家庭式啤酒機，一共4份，每星期送出1份；或嘉士伯運動索袋，一共800份，每星期送出200份，均是送完即止。

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責任編輯：蘇穎琪